Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in bir süredir devam eden ilişkisi yeniden sona erdi. İkili, daha önce iki kez ayrılıp barışmıştı.

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir cephesinden bir kez daha ayrılık haberi geldi. Birçok başarılı projede yer alarak hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Sarıkaya'nın, şarkıcı Mert Demir ile olan birlikteliği üçüncü kez sona erdi.

İlk olarak geçtiğimiz yılın sonlarına doğru adı Mert Demir ile anılmaya başlanan Serenay Sarıkaya, bu ilişkiyle magazin dünyasında sık sık gündeme geldi. Ancak çift, zaman zaman sosyal medyada birlikte görünmemeleri ve karşılıklı yapılan imalı paylaşımlar nedeniyle ayrılık iddialarına konu olmuştu.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre ikili, bu kez ilişkilerine kesin olarak nokta koydu. Ayrılığın nedeni hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, ilişkilerinde uzun süredir sorunlar yaşandığı öne sürülüyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Kim demiş Türkiye de ki ünlü bayanlar medeni, ne edep var ne haya ikizler resmen ortada.

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