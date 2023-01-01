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Serenay Sarıkaya... BURAK DENİZ İLE OLAN AŞK İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU!

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Serenay Sarıkaya... BURAK DENİZ İLE OLAN AŞK İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU!

, aynı dizide birlikte rol aldığı Burak Deniz ile aşk yaşadığı iddialarını, "Yılın son yanlış haberi, sakin" sözleriyle yalandı.

Türkiye'nin sevilen kadın oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya, cesur pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Adı sık sık aşk dedikodularına karışan genç oyuncunun, son olarak Didem Soydan ile birlikteliğini sonlandıran Burak Deniz ile yakınlaştığı iddia edildi.

Set arkadaşlığı aşka dönüştü iddiası

Sosyal medya platformunda yayınlanmaya hazırlanan Şahmaran dizisinde birlikte rol alan ikilinin yakınlaştığı belirtilmişti.

Set arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştüğü söylenen çiftin, aşklarını gözlerden uzakta yaşamak istedikleri de iddialar arasında yer aldı.

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz le aşk iddialarına yanıt verdi #1

"Yılın son yanlış haberi"

Kısa sürede gündem olan ve "Yılın son aşkı" başlığıyla yayınlanan habere ilişkin güzel oyuncudan cevap gecikmedi.

Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yılın son yanlış haberi, sakin" ifadelerini kullandı.

Burak Deniz cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz le aşk iddialarına yanıt verdi #2

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz le aşk iddialarına yanıt verdi #3

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Serenay Sarıkaya Didem Soydan Burak Deniz Türkiye Magazin Haberler

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