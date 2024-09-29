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Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu

Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
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Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyesi olarak yer alan oyuncu Serenay Sarıkaya yeni imajıyla geceye damga vurdu. Kısa kestirdiği saçları ve giydiği açık renk elbisesiyle Sarıkaya sevenlerinden tam not aldı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemlerin popüler sanatçısı Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Aşklarını ilk evrede gizli yaşayan çift şimdilerle birlikte seyahatlere gidiyor, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Hatta kısa süre önce sevgilisi Mert Demir'in konserine giden Serenay Sarıkaya'nın Demir'in annesiyle dans ettiği görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu

YENİ İMAJIYLA GEÇER NOT ALDI

Beğenilen oyuncu bu kez de katıldığı film festivali ile adından söz ettirdi. Altın Koza Film Festivali jürisi olarak Adana'ya giden Serenay Sarıkaya sahneye çıkarak 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü Ahmet Rıfat Şungar'a verdi. Sahneye çıkmasıyla herkesi büyüleyen güzel oyuncu giydiği açık renk elbisesi ve kısa kestirdiği saçlarıyla geceye damga vurdu.

Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu

"ÖVGÜ YAĞMURUNA TUTULDU"

Yeni imajını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşan oyuncuya beğeni yağmuru yağdı. Yüzbinlerce kişinin beğendiği gönderiye sevenleri, "Çok güzelsin", "Gecenin starı belli" " Altın olan ödül değil sensin", "Güzelliğine bakmalara doyamıyorum" yorumları yaptı.

Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu

Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu

Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Magazin

Serenay Sarıkaya Film Festivali Kültür Sanat Magazin Sinema Koza

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