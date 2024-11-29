Üye Girişi
Haberler
Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi

Sınırın sıfır noktasındaki savaşla ilgili Türkiye'den dikkat çeken açıklama

 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var

Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme! "Karşınızda enayi mi var"

 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtları Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi

Seren Serengil, olay yaratan "bekaret" çıkışıyla ilgili sessizliğini bozdu

Seren Serengil, olay yaratan
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Seren Serengil, yıllar önce yaptığı 'Bekaret' çıkışıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bir dahaki genel seçimlerde hayvanlar için milletvekili adayı olacağını açıklayan şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, konuk olduğu Esra Ezmeci'nin programında özel hayatına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Seren Serengil, olay yaratan 'bekaret' çıkışıyla ilgili sessizliğini bozdu

Bir dönem hakkında çıkan "Bekaretimi anneme inat olsun diye verdim" şeklindeki haberlere açıklık getiren ünlü şarkıcı, "Benim hakkımda o kadar çok yalan haber yapıldı ki... O zamanlar 19 yaşındaydım. 'İlk erkek arkadaşın kimdi?' diye sorarlardı, ben de cevap verirdim. Bunu çevirip 'bekaretimi ona verdim' diye servis ederlerdi. Sonra ben arardım onları, onlar da 'böyle olursa insanlar okur' cevabını verirlerdi. Bir haber çıktığım zaman annem arayıp soruyor 'bu doğru mu?' diye... İnsanın annesi bile inanıyor" ifadelerine yer verdi.

Seren Serengil, olay yaratan 'bekaret' çıkışıyla ilgili sessizliğini bozdu

KOCA PUNTOLARLA MANŞET OLMUŞTU

O dönem çıkan haberde Seren Serengil'in "Bakire misin?" sorusuna "Hayır, bakire değilim… Yıllar önce bekaretimi kaybettim… İsmini veremem çok ayıp olur. Ünlü birisi, çevresinde de bir yığın kadınlar vardır. Annem iki yıl sonra duydu 'İyi halt ettin değil mi! Yakışıyor mu sana?' dedi, kızdı. Oysa annem de biliyor ki, Türkiye'de pek çok ünlü hanım, sahneye çıkmadan önce seks yapmaya başlıyor. Bende bu gecikti bile… Ama annem beni hiçbir zaman büyümüş olarak görmedi… Ve bu yüzden de cinselliği de seksi de annemle konuşamadım. Zaten beni büyümemiş gördüğü için ona bir isyandı ilk cinselliği yaşamam" cevabını verdiği öne sürülmüştü.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

Ünlü otel zinciri resmen iflas etti
img

Öğretmenlerine sürpriz yapan öğrenciler, hiç beklemedikleri bir karşılık aldı
img

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıÖzgürRuh:

85 milyon insan oturduk serengil hanım acaba kime verdi bunu düşünelim öylemi sevgili admin? Adam gibi haber yapın kardeşim bizene bu kadının bekaretinden

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

buna habere bu gazetede ikide bir midesi bulanan adamın midesi bulanmadı, demek sağlığına kavuştu.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Darmadağın olmuş daha ne bekaretini konuşuyor

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstifa eden memurlar memuriyete geri dönebilecek mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 30 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hangi kelimenin eş anlamlısı "belde"dir? Belde ne demektir? Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı "Suç ve Ceza" adlı romanda başkarakter Raskolnikov, roman boyunca kaç cinayet işlemiştir? Raskolnikov kaç cinayet işlemiştir? 30 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Çerşenbe ahşamı ne demektir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.