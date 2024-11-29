Seren Serengil, olay yaratan 'bekaret' çıkışıyla ilgili sessizliğini bozdu

Bir dahaki genel seçimlerde hayvanlar için milletvekili adayı olacağını açıklayan şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, konuk olduğu Esra Ezmeci'nin programında özel hayatına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Bir dönem hakkında çıkan "Bekaretimi anneme inat olsun diye verdim" şeklindeki haberlere açıklık getiren ünlü şarkıcı, "Benim hakkımda o kadar çok yalan haber yapıldı ki... O zamanlar 19 yaşındaydım. 'İlk erkek arkadaşın kimdi?' diye sorarlardı, ben de cevap verirdim. Bunu çevirip 'bekaretimi ona verdim' diye servis ederlerdi. Sonra ben arardım onları, onlar da 'böyle olursa insanlar okur' cevabını verirlerdi. Bir haber çıktığım zaman annem arayıp soruyor 'bu doğru mu?' diye... İnsanın annesi bile inanıyor" ifadelerine yer verdi.

KOCA PUNTOLARLA MANŞET OLMUŞTU

O dönem çıkan haberde Seren Serengil'in "Bakire misin?" sorusuna "Hayır, bakire değilim… Yıllar önce bekaretimi kaybettim… İsmini veremem çok ayıp olur. Ünlü birisi, çevresinde de bir yığın kadınlar vardır. Annem iki yıl sonra duydu 'İyi halt ettin değil mi! Yakışıyor mu sana?' dedi, kızdı. Oysa annem de biliyor ki, Türkiye'de pek çok ünlü hanım, sahneye çıkmadan önce seks yapmaya başlıyor. Bende bu gecikti bile… Ama annem beni hiçbir zaman büyümüş olarak görmedi… Ve bu yüzden de cinselliği de seksi de annemle konuşamadım. Zaten beni büyümemiş gördüğü için ona bir isyandı ilk cinselliği yaşamam" cevabını verdiği öne sürülmüştü.