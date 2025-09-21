Haberler

Seren Serengil'den dikkat çeken itiraflar: Bazı projelerde hiç olmamalıydım

Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Seren Serengil, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında samimi açıklamalarda bulundu. Televizyon kariyerine, özel hayatına ve aile ilişkilerine dair çarpıcı itiraflarda bulunan Serengil, geçmişte aldığı bazı kararları eleştirerek, 'Hiç olmamalıydım' ifadelerini kullandı.

Serengil, televizyon kariyerinde yer aldığı projelerden bazılarına pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Özellikle Söylemezsem Olmaz programında bulunmaması gerektiğini vurgulayan ünlü isim, "Cengiz Semercioğlu'ndan sonra bir başka kanalda gazeteci olmayan kişilerle magazin programına devam etmemeliydim" sözleriyle dikkat çekti. Televizyon dünyasında nitelikli işlere önem verilmesi gerektiğini savunan Serengil, "Her önüne gelen televizyonda olmamalı" diyerek sektörün kalitesine yönelik eleştirilerini de paylaştı.

ÖZEL HAYAT VE AİLE İLİŞKİLERİ

Programda özel hayatına dair de samimi açıklamalarda bulunan Seren Serengil, eski eşi Cengiz İmren ile "Yeniden Barışalım" adını taşıyan bir şarkı yaptıklarını duyurdu. Bu projeye mevcut erkek arkadaşının tepki gösterdiğini de açık yüreklilikle anlattı. Çocukluk yıllarının ve annesinin mutsuzluğunun hayatına derin etkiler bıraktığını belirten Serengil, babasıyla yaşadığı eksikliklere de değindi. Bir erkekten maddi beklentisi olmadığını ifade eden sanatçı, seçimlerinde sadakat ve huzuru ön planda tuttuğunu söyledi.

HAYVAN HAKLARI VE SİYASET MESAJI

Serengil, hayvan hakları konusundaki hassasiyetini de dile getirerek kısırlaştırmanın önemine dikkat çekti. İnsanların güvenini kazandığı için yıllarca ekranlarda izlendiğini söyleyen sanatçı, siyasete girme düşüncesini ise "Bizim isteklerimizi tam anlamıyla yansıtabilecek kişiler olmadığı için siyasete girmek istiyorum" sözleriyle açıkladı.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Magazin
Haberler.com
