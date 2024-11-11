Üye Girişi
Haberler

Serdar Ortaç: Malta Adası'ndaki otel açılışında oyuna getirildik

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasa dışı bahse teşvik ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar Ortaç, ev hapsi kararıyla gözaltına alınırken, ünlü şarkıcı mahkeme çıkışı açıklama yaptı. Neden gözaltına alındığını söyleyen Ortaç, "Beni otel açılışına davet ettiler. Gittim Malta Adası'na, restoran açılıyor diye. Orada katakulliye gelip cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik." ifadelerini kullandı.

YASADIŞI bahise teşvik ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç, sevk edildiği mahkeme tarafından hakkında 'Ev hapsi' kararı verilerek serbest bırakıldı. Çok pişman olduğunu söyleyen Ortaç, "Bir şey diyemiyorum. Evimi barkımı aldı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlımı aldı bir de adliyeye düşürdü. Bu kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz? Millete nasıl anlatacağız? Bu işi bilmiyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafıdan yasa dışı hahisi teşvik ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Ev hapsi' kararıyla serbest bırakılan sanatçı Serdar Ortaç adliyeden ayrıldı. Adliye çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Çok pişmanım. Topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Bu kumar belası hala başıma işler açıyor. Nasıl bir illetse bu. Herkesten özür diliyorum. Eğer millete kötü örnek olduysam. Bir şey diyemiyorum. Evimi barkımı aldı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlımı aldı bir de adliyeye düşürdü. Bu kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz? Millete nasıl anlatacağız? Bu işi bilmiyorum" diye konuştu.

'MALTA ADASINDA OYUNA GELDİK'

Gazetecilerin, 'Suçlama hakkında ne diyeceksiniz?' şeklindeki sorusunu yanıtlayan Ortaç, "Bilinçsizce oldu. Beni otel açılışına davet ettiler. Gittim Malta Adası'na, restaurant açılıyor diye. Orada katakulleye gelip cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Bir şeyde diyemezsin gurbette. Yani Malta'da kaldıktan sonra bir şey diyemedim. Hatta maç açıktı, Serdar bey skor ne olur diye bana soruyor. Ben üst, alt ne olur onlardan anlamam. Pişmanım üzgünüm. Herkes kumarbaz olmuş. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız hepinizin başına bunlar gelecek" ifadelerini kullandı. Ortaç açıklamasının ardından adliyeden ayrıldı.

Serdar Ortaç: Malta Adası'ndaki otel açılışında oyuna getirildik
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında karar verildi

 Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü

Adliye çıkışı Serdar Ortaç'tan ilk açıklama! Yaşadığı pişmanlık sözlerinde saklı

 Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım

Sezin Erbil, babasının sözlerini duyunca şok oldu
Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti

Esad'ın konuşma yaptığı anlara Erdoğan'ın tepkisi damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dilberay Cüneyt Özdemir Zorunda mıyım olayı nedir? Dilber Ay kaç yaşında öldü? Dilberay kimi öldürdü, neden öldürdü? Dilber Ay neden hapse girdi, Dilberay neden cezaevinde yattı? Dilber ay hapse girdi mi, hapiste ne kadar yattı, hangi cezaevinde yattı? Dilberay kimdir? Dilberay hayatı ve biyografisi! Dilberay öldü mü, yaşıyor mu? Dilberay çocuğu var mı? Dilber Ay'ın çocukları kim? Dilberay manevi oğlu kim? Uzak Şehir setleri nerede? Uzak Şehir gerçek mi, diziden uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Uzak Şehir, CANLI izle! 11 Kasım Uzak Şehir, 1. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.