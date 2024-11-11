Serdar Ortaç: Malta Adası'ndaki otel açılışında oyuna getirildik

YASADIŞI bahise teşvik ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç, sevk edildiği mahkeme tarafından hakkında 'Ev hapsi' kararı verilerek serbest bırakıldı. Çok pişman olduğunu söyleyen Ortaç, "Bir şey diyemiyorum. Evimi barkımı aldı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlımı aldı bir de adliyeye düşürdü. Bu kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz? Millete nasıl anlatacağız? Bu işi bilmiyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafıdan yasa dışı hahisi teşvik ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Ev hapsi' kararıyla serbest bırakılan sanatçı Serdar Ortaç adliyeden ayrıldı. Adliye çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Çok pişmanım. Topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Bu kumar belası hala başıma işler açıyor. Nasıl bir illetse bu. Herkesten özür diliyorum. Eğer millete kötü örnek olduysam. Bir şey diyemiyorum. Evimi barkımı aldı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlımı aldı bir de adliyeye düşürdü. Bu kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz? Millete nasıl anlatacağız? Bu işi bilmiyorum" diye konuştu.

'MALTA ADASINDA OYUNA GELDİK'

Gazetecilerin, 'Suçlama hakkında ne diyeceksiniz?' şeklindeki sorusunu yanıtlayan Ortaç, "Bilinçsizce oldu. Beni otel açılışına davet ettiler. Gittim Malta Adası'na, restaurant açılıyor diye. Orada katakulleye gelip cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Bir şeyde diyemezsin gurbette. Yani Malta'da kaldıktan sonra bir şey diyemedim. Hatta maç açıktı, Serdar bey skor ne olur diye bana soruyor. Ben üst, alt ne olur onlardan anlamam. Pişmanım üzgünüm. Herkes kumarbaz olmuş. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız hepinizin başına bunlar gelecek" ifadelerini kullandı. Ortaç açıklamasının ardından adliyeden ayrıldı.