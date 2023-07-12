Serdar Ortaç'ın klibinde kullanılan tabut çalındı! Hırsızın notu pes dedirtti: Anı olarak aldım

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın Mehmet Çevik'le çektiği klipte kullandığı beyaz tabut çalındı. Çevik'in deposunda bulunan tabutu çalan hırsızın bıraktığı "Amacım asla hırsızlık değil. Klipte kullanılan tabutu hayranınız olarak sizden bir anı olarak aldım" notu ise herkesi şaşkına çevirdi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, Bilsem Ki şarkısına Mehmet Çevik ile beraber yeni bir klip çekmişti. Şarkıcının klipte kullandığı beyaz tabutun Çevik'in deposundan çalındığı ve hırsızın "Tabutu hayranınız olarak sizden bir anı olarak aldım" yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

HATIRA OLSUN DİYE HIRSIZLIK YAPTI

Klipte çekilen cenaze sahnesinde çiçeklerle süslenen beyaz bir özel yapım tabut kullanıldı. Klibin ardından Mehmet Çevik'in deposuna kaldırılan tabutun çalındığı öğrenildi. Depodan sadece tabutu alan hırsızın "Amacım asla hırsızlık değil. Klipte kullanılan tabutu hayranınız olarak sizden bir anı olarak aldım" yazılı bir not bırakması herkesi şaşkına çevirdi.