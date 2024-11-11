Üye Girişi
Haberler

Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındıktan sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk açıklama geldi. Ortaç, "Kumar evimi barkımı aldı. Paramı aldı. Evliliğimi, sağlığımı aldı. Bir de adliyeye düşürdü. Yani bu kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete nasıl anlatacağız bunu bilmiyorum." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen sanatçı ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na getirildi. Şüpheliler, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü

SERDAR ORTAÇ'A EV HAPSİ KARARI

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etme' suçundan ev hapsi cezası aldı.

Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü

"KUMAR ŞİMDİ DE BENİ ADLİYEYE DÜŞÜRDÜ"

Adliyedeki işlemlerinin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına konuşan Ortaç, "Çok pişmanım. Bu kumar illetinden evimi, sağlığımı, evliliğimi kaybettim. Şimdi de adliyeye düştüm" ifadelerini kullandı.

Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü

Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında karar verildi

 Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım

Sezin Erbil, babasının sözlerini duyunca şok oldu

 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti

Esad'ın konuşma yaptığı anlara Erdoğan'ın tepkisi damga vurdu
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülke belli oldu

İşte Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülke
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFake You hard:

Millete niye anlatiyorsun once kendine anlat ??

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun:

Bu pisliğe hiç bir şey olmaz çeke çeke can verecek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımussag:

Bacanağa " Senin çocuk hiç durmuyor. " Dedim.... "He yav" dedi... Sanki çocuk başkasının...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dilberay Cüneyt Özdemir Zorunda mıyım olayı nedir? Dilber Ay kaç yaşında öldü? Dilberay kimi öldürdü, neden öldürdü? Dilber Ay neden hapse girdi, Dilberay neden cezaevinde yattı? Dilber ay hapse girdi mi, hapiste ne kadar yattı, hangi cezaevinde yattı? Dilberay kimdir? Dilberay hayatı ve biyografisi! Dilberay öldü mü, yaşıyor mu? Dilberay çocuğu var mı? Dilber Ay'ın çocukları kim? Dilberay manevi oğlu kim? Uzak Şehir setleri nerede? Uzak Şehir gerçek mi, diziden uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Uzak Şehir, CANLI izle! 11 Kasım Uzak Şehir, 1. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.