Seray Sever, Pınar Altuğ'un kendisine neden küstüğünü anlattı: Yaşla ilgili şuursuzluğumu duyunca bozuldu

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evli olan Seray Sever, katıldığı programda Pınar Altuğ'un kendisine neden küstüğünü anlattı. Yıllar önce Altuğ'un kendisine neden küstüğünü anlatan Sever, "Behzat Uğur'a 'Pınar gelince oğlanı sakla' dedim. Şuursuzluğumu duyunca bana bozuldu" dedi.

2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan sunucu Seray Sever, geçtiğimiz aylarda ikiz bebeklerini kucağına aldı. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Sever, Pınar Altuğ'un yıllarca kendisine neden küstüğünü anlattı.

"PINAR ŞUURSUZLUĞUMU DUYUNCA BANA BOZULDU"

Eşi Yağmur Atacan'la arasındaki yaş farkından dolayı sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ'la ilgili yaptığı gaftan bahseden Sever, "O dönem talk şov yapıyordum. Behzat Uygur konuğumdu, 'Ay dedim dikkat et Pınar gelince oğlanı sakla da' dedim. Herhangi bir kötü niyetim yoktu. Büyük konuştum genç koca aldım, arada büyük konuşmalar iyi oluyor. Oğlanı sakla dedim Pınar size filan gelirse diye... Benim şuursuzluğum Pınar bunu duyuyor, bana bozuluyor. Espri dedim, filan..." dedi.