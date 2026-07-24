Seray Kaya'dan aldatma iddialarına yanıt: Problemin içindeki kişi ben değilim

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi'nin kendisini Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan oyuncu Seray Kaya ile aldattığını öne sürmüştü. İddiaların ardından gözlerin çevrildiği Kaya, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

İddialar hakkında bugüne kadar konuşmamayı tercih ettiğini belirten Seray Kaya, bunun sebebinin durumu kabul etmesi olmadığını söyledi. Oyuncu, ortada hassas bir konu olduğunu ve özellikle bir çocuğun varlığı nedeniyle dikkatli davrandığını ifade etti.

Kaya açıklamasında, "Bir problem var belli ki ama problemin içindeki kişi ben değilim" ifadelerini kullanarak iddialarla ilgisinin olmadığını belirtti.

Aile kavramına büyük önem verdiğini dile getiren Kaya, "Ne bir aileye, özellikle melek gibi bir çocuğa zarar verecek karakterde biri değilim" dedi.

"HAYATIM BOYUNCA HİÇ GÖRMEDİM"

Seray Kaya, kendisine yöneltilen "Sahra Işık'ı tanıyor musunuz?" sorusuna da yanıt verdi. Kaya, Işık ile yalnızca bir düğünde tanıştığını belirterek, "Takip ettiği için karşılıklı takipleştiğim bir insandı. Ondan sonra da ben hayatımda hiç görmedim" ifadelerini kullandı.

Aynı ortamlarda bulunmadıklarını da vurgulayan Kaya, "Aynı masalarda falan oturmadık arkadaşlar. Abartmayın, öyle bir şey mümkün mü?" diyerek iddialara tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com