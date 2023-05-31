'Seni Yazdım' şarkısını Atatürk'ün fotoğrafına bakarak söyleyen Funda Arar, dakikalarca ayakta alkışlandı

Konserinde Müslüm Gürses'in "Seni Yazdım" şarkısını okuduğu esnada ekrana gelen Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafına dönen Funda Arar, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Şarkıları ve tarzıyla sık sık adından söz ettiren başarılı sanatçı Funda Arar, yaz konserinde Harbiye Açıkhava'da başladı. Funda Arar'ın konserinden kareler de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFINA BAKARAK ŞARKI SÖYLEDİ

Konserde Müslüm Gürses'in "Seni Yazdım" şarkısını Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları eşliğinde seslendiren Arar, dakikalarca ayakta alkışlandı. Arar'ın konserindeki o anlar binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Ünlü şarkıcı için "Helal olsun size" ve "Tüylerim diken diken oldu" yorumları yapıldı.

İşte Funda Arar için yapılan bazı yorumlar...