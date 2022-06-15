Senden Daha Güzel 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Senden Daha Güzel 3. bölüm fragmanı izle! Senden Daha Güzel yeni bölüm fragmanı izle!
Haberler.com - Osman Demir - Magazin
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Önemli isimlerin başrollerde olduğu Senden Daha Güzel dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümü ne zaman? Senden Daha Güzel 3. fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel yeni bölüm fragmanı izle! Senden Daha Güzel 3. bölüm fragmanı izle!
Ekranların beğenilen dizisi Senden Daha Güzel yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Senden Daha Güzel dizisinin 3. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Senden Daha Güzel konusu nedir? Senden Daha Güzel 3. Fragmanı nasıl izlenir! Senden Daha Güzel oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…
SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Efsun ve Kaan'ın öpüşmesi bütün dengeleri alt üst eder, araları daha da gerilir. Efsun hem Kaan'a hem de bütün ekibe kendini kanıtlamak isterken büyük bir hata yapar. Geçmişten gelen sırrı yüzünden bu hata Efsun'u mahveder. En çaresiz hissettiği anda, yardımına Kaan koşacaktır.