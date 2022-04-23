Sen ne yaptın Bahar? Yatağın üzerinde verdiği pozla fazla oynayınca bambaşka biri oldu - Haberler

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Sen ne yaptın Bahar? Yatağın üzerinde verdiği pozla fazla oynayınca bambaşka biri oldu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak yatağın üzerinde verdiği bikinili pozuna photoshop uygulayan Candan'ı tanımak neredeyse imkansız hale geldi.

Şu sıralar Al Sana Haber programıyla adından söz ettiren Bahar Candan, 557 bin takipçili sosyal medya hesabından ilginç paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Son pozunda photoshop'un dozunu kaçıran Candan, kendi görüntüsünden bir hayli uzaklaştı.

DEKOLTELİ POZU OLAY OLMUŞTU

Günlük yaşantısından ve gittiği lüks restoranlardan fotoğraflar paylaşmaya devam eden Bahar Candan'dan geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir dekolte pozu gelmişti. Candan, son olarak yatağına yatarak bikinisiyle poz verdi.

ABARTTIKÇA ABARTTI

Fenomen ismin ayaklarındaki patenler dikkat çekerken, photoshop'u abartması da gözlerden kaçmadı. Candan'ın vücudundaki yamukluk takipçileri şaşırttı.

İşte Bahar Candan'ın o pozu:

Sen ne yaptın Bahar? Yatağın üzerinde verdiği pozla fazla oynayınca bambaşka biri oldu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Sosyal Medya, Bahar Candan, Instagram, Magazin, Haberler

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