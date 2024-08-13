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Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor

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Selin Ciğerci'den ayrıldıktan sonra Eylül Keleş ile nişanlanan Gökhan Çıra'nın şimdi de Survivor yıldızı Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin birlikte çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ciğerci ile ayrılığının ardından Eylül Keleş ile nişanlanan Çıra'nın son olarak şarkıcı Alya ile birlikte olduğu söylenmişti. Sonra eski nişanlısı ile barıştığı ortaya çıkan Gökhan Çıra'nın şimdi de Survivor yıldızı Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyorAycan Yanaç

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sık sık adı başka isimlerle anılan Gökhan Çıra'nın Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddiaları ilk etapta gerçek gibi gelmese de ikilinin görüntüleri ortaya çıktı.

İşte ikilinin o anlarından kareler;

Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor

Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Selin Ciğerci Selin Ciğerci Aycan Yanaç Gökhan Çıra Gökhan Çıra Eylül Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

erkan yüksel:

aycan da aycan ama

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