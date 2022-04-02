Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'yı tezkeresinde kışladan lüks araçlı konvoy ile çıkarttığı iddiası tartışma yarattı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2021'de boşandığı eski Gökhan Çıra ile barışmış hatta geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez evlilik teklifi almıştı. Ciğerci, son olarak eski eşi Gökhan Çıra'yı geçtiğimiz haftalarda askere uğurlaması ile magazin gündemine gelmişti.

LÜKS ARAÇLI KONVOYLA GÖKHAN ÇIRA'YI KIŞLANIN İÇİNDEN ALDIĞI İDDİASI

İlişkileriyle sık sık gündem olan çift, bu kez gazeteci Cem Küçük'ün iddiasıyla gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımında Küçük, "İki gün önce eşi tezkere alırken Selin Ciğerci birliğin içine dört arabayla girmiş. Kışlanın içine Range Rover, Maybach ve Bentley ile girmiş. Gökhan Çıra'yı alıp çıkmış. Diğer aileler dışarıda evlatlarını beklerken bu çiftin ayrıcalığı merak konusu olmuş" ifadelerine yer verdi.

"KIŞLADAN 4 LÜKS ARABA ÇIKIYOR"

Söz konusu olayın görüntülerini de paylaşan Küçük "Bu da videosu. Kışladan 4 lüks araba çıkıyor. 2. arabada Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra var" dedi.

Konuya köşe yazısında da değinen Cem Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Bir iki gündür bir grup vatandaşımızdan bazı şikâyetler aldım. Ankara Mamak Muharebe Birliği 2. Tabur 3. Bölük'te askerlik yapan Gökhan Çıra'nın kayırıldığıyla ilgiliydi bu şikâyetler. Malum Selin Ciğerci diye biri var. Kim olduğunu herkes biliyor. Instagram'da 4,5 milyon takipçisi var. Gökhan Çıra onun eşi...

"HİÇBİR EĞİTİME KATILMAMIŞ"

Neyse, birlikte 260 kişi varmış. Gelmeden birçok sağlık sıkıntısı var diye belge almış. Bot istirahati, eğitim ve spor istirahati almış. Hiçbir eğitime katılmamış.

Esas meseleyi söyleyeyim. İki gün önce tezkere alırken Selin Ciğerci birliğin içine dört arabayla girmiş. Yani kışlanın içine Range Rover, Maybach, Bentley ve bir arabayla kışlanın içine girmiş ve Gökhan Çıra'yı alıp çıkmış. Diğer aileler dışarıda evlatlarını beklerken bu çiftin ayrıcalığı merak konusu olmuş. Hatta bende çıkış videoları da var.

"ASKERLER 'BİZİ AŞAN DURUMLAR VAR' DEMİŞ"

Aileler bazı askerlere sormuşlar ama onlar, "Bizi aşan durumlar var" demişler. Türk ordusu vatanımızın vazgeçilmezi. Ben askerlerimizin vatan için şehit olduklarına, olmayı göze aldıklarına şahidim. Sayın Hulûsi Akar ordumuza göz bebeği gibi bakıyor. Aynı şekilde Genelkurmay Başkanımız da... Hem yurt içinde hem de dünyanın dört bir yanında Mehmetçik ve komutanlarımız büyük özverilerle görev yapıyorlar.

Bu tür şikâyetler eski Türkiye alışkanlıkları. Ve herkesi rahatsız eder. Kimse kimseden üstün değildir. Hele hele "peygamber ocağı" olan ordumuzda torpil asla olmaz. Kışlada her vatan evladı eşittir..."