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Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci nikah masasına oturdu

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Bir döneme damga vuran Selena dizisinde rol aldıktan sonra ortadan kaybolan ve gözlerden uzak sakin bir hayat yaşamaya başlayan genç oyuncu Cansu Demirci evlendi.

2006 yılında ekrana gelen ve başrollerinde Sinem Kobal, Gizem Güven, Gökhan Keser, Hakan Altıner, Ümit Erdim, Zuhal Topal gibi oyuncuların yer aldığı Selena dizisinin Selin'i yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun zamandır kameralardan uzak bir hayat yaşayan Demirci, nikah masasına oturdu.

EVLENDİ

Selena'dan sonra hiçbir projede yer almayan ve Almanya'da lisansüstü eğitimini tamamlayan Cansu Demirci, uzun yıllardır da gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Demirci bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle nikah masasına oturdu. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Demirci, dantel detaylı bir gelinlik tercih etti.

Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci nikah masasına oturdu

CANSU DEMİRCİ KİMDİR?

25 Nisan 1992 yılında İstanbul'da doğan Cansu Demirci, St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan 2010 yılında mezun oldu. Bale eğitimi alan Demirci, 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2018 yılında, Almanya'da Bremen şehrinde Jacobs Üniversitesi yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sihirli Annem adlı dizide konuk oyuncu olarak oyunculuğa başlayan Cansu Demirci, dizide canlandırdığı Selin Aykar rolü ile geniş kitlelerce tanındı. 2014 yılında oyunculuğu bıraktı.

İşte Cansu Demirci'nin düğün töreninden kareler...

Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci nikah masasına oturdu

Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci nikah masasına oturdu

Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci nikah masasına oturdu

Selena dizisinin Selin'i Cansu Demirci nikah masasına oturdu

Ecem Altan
Ecem Altan
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