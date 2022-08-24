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Selda Bağcan... 50.SANAT YILINI KUTLADI!

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Selda Bağcan... 50.SANAT YILINI KUTLADI!

Selda Bağcan, Maximum Uniq Açıkhava konserinde 50'nci sanat yılını kutladı.

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli seslerinden biri olan Selda Bağcan, önceki akşam Maximum Uniq Açıkhava'da konser verdi.

Özgün bestelerini ve sevilen türküleri seslendiren sanatçı, her eser sonrası ayakta alkışlandı.

Selda Bağcan... 50.SANAT YILINI KUTLADI!

MÜTEVAZIYIM AMA...

Selda Bağcan, sanat hayatının 50'nci yılını sahneye getirilen pastayı keserek kutladı.

Sanatçı, müzikteki başarısı konusunda mütevazı olamayacağını söyledi:

"İnsan olarak mütevazı biriyim ama sanatımda değil!"

Selda Bağcan... 50.SANAT YILINI KUTLADI!

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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