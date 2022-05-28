Selçuk Tektaş'ın Eşi Merve Tektaş Ortaya Çıktı!

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Alişan, kardeşinin ölümünün ardından Instagram sayfasında duygusal bir mesaj paylaşmış ve "4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet" demişti.

Selçuk Tektaş'ın küçük kızı Ceylan, okulların kapanmasına sayılı günler kala Terakki Vakfı Kültür Merkezi'nde sunum yaptı.

Bulduğu her fırsatı yeğenleri ile geçiren Alişan, Ceylan'ı yalnız bırakmadı.

"HEPİMİZİN GÖĞSÜNÜ KABARTTI"

Duygusal anlar yaşayan Alişan, fotoğrafları "Sevinçliyim, gururluyum, hüzünlüyüm bugün... Ceylan'ım o kadar güzel sunumlar yaptı ki,hepimizin göğsünü kabarttı. İnşallah daha nice başarılarını, güzel günlerini görürüz Ceylan'ım.. " notu ile Instagram'da paylaştı.

Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'tan da aylar sonra ilk fotoğraf geldi.

EŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA İLK PAYLAŞIM

Eşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Merve Tektaş, aylar sonra ilk paylaşımını geçtiğimiz günlerde yaptı. Merve Tektaş şu ifadeleri kullandı:

"Seni, sen giderken gelen yağmurlara emanet ettim. O çok sevdiğin kır çiçeklerine, vazgeçerek sonbahardan. Seni taze ılk baharlara emanet ettim. Seni çıkmaz sokaklardan uzun yollara...

Karanlıktan, aydınlığa emanet ettim. Derinlerden bulutlara, siyahlardan beyazlara emanet ettim. Tüm yazgıları silip ellerimle, seni başka bir kadere emanet ettim. Seni kendimden sakınıp, bir başka kalbe emanet ettim. Seni bir felaketten esirgeyip, bir umuda emanet ettim..."

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir, gerçek adı ne; Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Alişan 45 yaşındadır.

Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Alişan, 6 Mayıs 2018'de oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980'de dünyaya gelmişti. 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenan Selçuk Tektaş'ın iki kız çocuğu bulunuyor. 21 Temmuz 2021'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Selçuk Tektaş, şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.

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