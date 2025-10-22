Haberler

Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Usta oyuncu Selahattin Taşdöğen, yıllar sonra "Çılgın Bediş" setinde yaşadığı ölüm tehlikesini anlatarak, hayatını Yonca Evcimik'in kurtardığını söyledi. Taşdöğen, geçirdiği kaza sonrası 15 gün hafıza kaybı yaşadığını, bir başka sette ışıklardan dolayı geçici görme kaybına uğradığını açıkladı. Sanatçı, tüm zorluklara rağmen sahneden hiç kopmadığını vurguladı.

Usta oyuncu Selahattin Taşdöğen, "Çılgın Bediş" dizisinin setinde yaşadığı kazada ölümden döndüğünü ve hayatını Yonca Evcimik'in kurtardığını anlattı. Sanatçı, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen sahneden hiç kopmadığını vurguladı.

Selahattin Taşdöğen, yıllar sonra sette yaşadığı büyük kazayı ilk kez anlattı. Taşdöğen, çekimler sırasında geçirdiği kazayı şu sözlerle dile getirdi: Bir sahnede avizeye çarptım, yere düşüp bayıldım. Hastaneye kaldırıldım ama o an ölümle burun burunaydım. Hayatımı Yonca Evcimik'e borçluyum. Beni başka bir hastaneye götürerek hayatımı kurtardı

Usta sanatçı, kazanın ardından 15 gün hafıza kaybı yaşadığını belirterek o dönemi "Hayatımın en zor günleriydi" sözleriyle anlattı. Taşdöğen, "Uyandığımda birçok şeyi hatırlamıyordum. Ama o gün bana dostluğun ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Yonca olmasaydı belki de bugün burada olmayacaktım."

Taşdöğen, kariyeri boyunca yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen tiyatro ve sinemadan asla uzak kalmadığını söyledi, "Akçay'da bir film çekimi sırasında ışık kaynakları yüzünden 15 gün görme kaybı yaşadım. 'Dürüyenin Güğümleri'nde yıllarca 12 numara, 222 gramlık gözlükle oynadım. Ama sahneyi bırakmadım." 58 yıllık sanat hayatını "bir ömürlük mücadele" olarak tanımlayan usta oyuncu, sözlerini şu şekilde tamamladı,"Sanat benim nefesim. Yaşadığım her şey beni sahneye daha sıkı bağladı. Benim için ışıklar hiçbir zaman sönmedi."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Haberler.com
