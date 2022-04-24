Seda Sayan, 7. kez dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kare

Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almıştı. Daha önce 6 kez evlenen 59 yaşındaki Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyenle evlilik hazırlıklarına başlamıştı.

DÜĞÜN İSTANBUL'DA YAPILDI

Çiçeği burnunda çift mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti.

FAİK ÖZTÜRK VE SAFİYE SOYMAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaparken nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.

BALAYI İÇİN PARİS'E GİDECEKLER

Balayına bayram tatilinde Paris'e gidecek olan çift sonrasında Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesiyle buluşacak.

İşte merakla beklenen nikahtan ilk kare;

Haberler.com - Magazin