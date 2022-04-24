Seda Sayan, 7. kez dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kare
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Ünlü sanatçı Seda Sayan, TV programında solistlik yapan Çağlar Ökten'le dünyaevine girdi. 7. kez evlenen Seda Sayan'ın gelinliğinin sadeliği dikkat çekti. İşte düğünden ilk kare.
Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almıştı. Daha önce 6 kez evlenen 59 yaşındaki Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyenle evlilik hazırlıklarına başlamıştı.
Çiçeği burnunda çift mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti.
Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaparken nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.
Balayına bayram tatilinde Paris'e gidecek olan çift sonrasında Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesiyle buluşacak.
İşte merakla beklenen nikahtan ilk kare;
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