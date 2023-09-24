Seda Sayan Sosyal Medyada Herkesi Takipten Çıkardı

Seda Sayan'ın sosyal medya hesabından herkesi takipten çıkarması gecenin en çok konuşulan olayı oldu. Safiye Soyman ve diğer ünlülerin tepkileri de gündemde.

Seda Sayan'ın, sosyal medya hesabından herkesi takipten çıkarması ise gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

Seda Sayan ile yediği içtiği ayrı gitmeyen Safiye Soyman,'ın bu duruma çok üzüldüğünü belirten Faik Öztürk, "Kader kader. Ne yapalım? biz kaderimize razıyız. Safiye çok üzüldü.

Bir haftadır kendini toparlayamıyor. Seda Sayan, Ebru Gündeş niye sildi 'Bugüne kadar verdiğim emekler böyle oldu' diyordu. Üç gündür uyuyamıyor. Biz çıkarsak acımızdan ölürüz nasıl çıkartalım" diyerek esprilerini ardı ardına patlattı.

SAFİYE SOYMAN "ÇIKARDIĞI İÇİN ÜZGÜNÜM"

Faik Öztürk'ün itirafları karşısında kızaran Soyman, "Seda benim bacım. Her gün 3 kez görüntülü konuşuyoruz. Ona Gülşah Saraçoğlu bir sosyal medyacı bulmuş.

O bu şekilde yönlendirmiş. Yeni trend bu. Ebru Gündeş, Sibel Can, Hadise. Hande Yener de yapmış. Saygı duyuyorum. Demek ki öyle uygun gördü. Memnun musunuz derseniz hiç memnun değilim. Çıkarttığı için tabii iki üzüldük" diyerek içini döktü.

TUĞBA ÖZAY "BENDE SEDA ABLAYI TAKİPTEN ÇIKARDIM"

Tuğba Özay, ise "Kendi kararları. Zaman zaman takipçi çoğaltmak için takip ediyorlar. Belli seviyeye ulaşınca takip ettiklerini çıkarıyorlar. Bu yeni bir şey değil.

Seda ablayı çok severim. Ne yalan söyleyeyim ama çıkardığını görünce bende onu takipten çıkardım. Önemli olan gönüller bir olsun" diye konuştu.

DEMET ŞENER: "BENİ PARİS HİLTON TAKİP EDİYOR"

Ünlüler arasında sosyal medya temizliğini yeni duyduğunu belirten Demet Şener, "Herkesin tercihine saygı duyuyorum. Vardır bir bildiği.

Ben gerektiği kadar sosyal medyada yer alıyorum. Çok bu durumları bilemiyorum. Bende mi acaba bir sosyal medyaca bulsam. Paris Hilton beni takip ediyor" dedi.

Esra Özmen ise "Seda Sayan boş iş yapmaz. Vardır bir bildiği" yorumunda bulun