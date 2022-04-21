Seda Sayan, nikah öncesi sevgilisi Çağlar Ökten ile el ele alışverişe çıktı

Daha önce 7 kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki sanatçı Seda Sayan, bir süredir kendisinden 25 yaş küçük olan müzisyen Çağlar Ökten ile aşk yaşıyor. Çift, önceki gün bir alışveriş merkezinde el ele görüntülendi.

SORULARA CEVAP VERMEDİLER

7 Mayıs'ta yurt dışında nikah masasına oturacak olan ikili, son hazırlıkları tamamlamak için hazırlıkları tamamlamaya devam ediyor. Düğün öncesi giyeceği beyaz elbise için kampa giren Seda Sayan'ın yorgun hali dikkatlerden kaçmadı. Birlikte mağazaları dolaşan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPMAYACAK

Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen annesine resti çeken Oğulcan Engin, Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikahına katılmayacak. Önceki evliliklerinde sözleşme yapan Sayan, Ökten'e çok güvendiği için sözleşme yapmama kararı aldı. 2. Sayfa programında konuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, "Evlilik için Çağlar beni ikna etmedi, ben onu ikna ettim. Birbirimize çok güvendik, güven benim için çok önemli. Bugüne kadar evlilik sözleşmesi yaptım ama Çağlar'la yapmama hiç gerek yok. Doğru zamana ve kadere çok inanan biriyim" dedi.