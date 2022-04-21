Seda Sayan, nikah öncesi sevgilisi Çağlar Ökten ile el ele alışverişe çıktı - Haberler

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Seda Sayan, nikah öncesi sevgilisi Çağlar Ökten ile el ele alışverişe çıktı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile 7 Mayıs'ta nikah masasına oturacak olan Seda Sayan, son hazırlıkları tamamlamak için sevgilisiyle alışverişe çıktı. Oldukça yorgun olduğu görülen Sayan, soruları yanıtsız bıraktı.

Daha önce 7 kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki sanatçı Seda Sayan, bir süredir kendisinden 25 yaş küçük olan müzisyen Çağlar Ökten ile aşk yaşıyor. Çift, önceki gün bir alışveriş merkezinde el ele görüntülendi.

SORULARA CEVAP VERMEDİLER

7 Mayıs'ta yurt dışında nikah masasına oturacak olan ikili, son hazırlıkları tamamlamak için hazırlıkları tamamlamaya devam ediyor. Düğün öncesi giyeceği beyaz elbise için kampa giren Seda Sayan'ın yorgun hali dikkatlerden kaçmadı. Birlikte mağazaları dolaşan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Seda Sayan, nikah önce sevgilisi Çağlar Ökten ile el ele alışverişe çıktı

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPMAYACAK

Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen annesine resti çeken Oğulcan Engin, Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in nikahına katılmayacak. Önceki evliliklerinde sözleşme yapan Sayan, Ökten'e çok güvendiği için sözleşme yapmama kararı aldı. 2. Sayfa programında konuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, "Evlilik için Çağlar beni ikna etmedi, ben onu ikna ettim. Birbirimize çok güvendik, güven benim için çok önemli. Bugüne kadar evlilik sözleşmesi yaptım ama Çağlar'la yapmama hiç gerek yok. Doğru zamana ve kadere çok inanan biriyim" dedi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Seda Sayan, Magazin, Haberler

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Yorumlar (2)

Sevda Gül :

Çocugu veya torunu yasda?

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Hek Tor:

Bunu da 4 ayda eskitip yenisine yelken açar vallaaa. Quinnes''e girme arzusu var ne de olsa, ismi ölümsüzleşek.

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