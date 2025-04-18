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Seda Mete'den Kıbrıs sahnesine 'kırmızı' imza

Seda Mete'den Kıbrıs sahnesine 'kırmızı' imza
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Sahnedeki enerjisi ve güçlü sesiyle olduğu kadar zarafetiyle de dikkat çeken şarkıcı Seda Mete, Kıbrıs konserinde adeta kırmızı halı şıklığı estirdi. Derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle göz dolduran sanatçı, performansıyla izleyenlerden tam not aldı.

Seslendirdiği şarkıların yanı sıra doğal güzelliğiyle de hayranlık uyandıran Seda Mete, önceki akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Şık tarzıyla her zaman konuşulan sanatçı, bu kez tercihini cesur bir kıyafetten yana kullandı. Sahne için derin yırtmaçlı kırmızı bir elbise giyen Mete, zarafeti ve iddialı stiliyle tüm bakışları üzerinde topladı. Sosyal medya sayfasından tarzını paylaşan Mete, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Seda Mete'den Kıbrıs sahnesine 'kırmızı' imza

Mete, repertuarındaki sevilen parçalarla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Seda Mete konser sonunda, "Kıbrıs'ta olmak her zaman özel. Bu güzel gecede sizlerle olmak çok kıymetliydi," diyerek sevenlerine teşekkür etti.

Seda Mete'den Kıbrıs sahnesine 'kırmızı' imza

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Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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