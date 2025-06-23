Seda Eylül Tansık ve Tan Taşçı'nın Yepyeni Şarkısı 'Toydum' Yayında!

Seda Eylül Tansık ve Tan Taşçı'nın Yepyeni Şarkısı 'Toydum' Yayında!
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Türk pop müziğinin sevilen ismi Tan Taşçı ile uzun süredir onun orkestrasında keman ve vokal olarak yer alan Seda Eylül Tansık, sahnedeki güçlü uyumlarını stüdyo ortamına taşıdı. İkilinin söz ve müziğini birlikte yazdığı yeni şarkıları "Toydum", TCTVL etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu.

Şarkının prodüktörlüğünü Tan Taşçı üstlenirken, duygusal yoğunluğu yüksek ve yalın anlatımıyla dikkat çeken eser, slow pop tınılarıyla modern bir aşk şarkısı olarak öne çıkıyor. "Toydum", sade yapısına rağmen dinleyicilerde derin bir etki bırakıyor.

İkilinin müzikal uyumunu görsel olarak da yansıtan şarkının video klibi, Muğla'nın doğal güzellikleri eşliğinde yönetmen İzzet Başlak imzasıyla çekildi. Klip, şarkının duygusunu yansıtan estetik sahneleriyle de beğeni topluyor.

Seda Eylül Tansık, Tan Taşçı ile sürdürdüğü müzikal işbirliğinin yanı sıra solo kariyerinde de kendi bestelerine imza atmayı sürdürüyor. İkilinin geçtiğimiz dönemde birlikte seslendirdiği "YOK" adlı şarkının sahne performansının dijitalde viral olması, bu ortaklığın ne kadar beğenildiğini gözler önüne sermişti.

Müzikseverler, Tan Taşçı ve Seda Eylül Tansık'ın birlikte ürettikleri yeni projeleri ve bireysel çalışmalarını önümüzdeki dönemde de merakla takip etmeye devam edecek.

Seda Eylül Tansık ve Tan Taşçı'nın Yepyeni Şarkısı 'Toydum' Yayında!

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Betül Cirit
Betül Cirit
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