Şebnem Schaefer: OKB hayatım boyunca benimleydi ama beni hayattan koparmadı

Model ve sunucu Şebnem Schaefer, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Schaefer, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ile mücadelesinden kariyerinin başlangıcına, affetme anlayışından magazin gündeminde yer alan Özcan Deniz tartışmasına kadar birçok konuda içten ifadeler kullandı.

"OKB HAYATIM BOYUNCA BENİ TAKİP ETTİ AMA HİÇBİR ZAMAN HAYATTAN KOPMADIM"

Şebnem Schaefer, OKB ile çok küçük yaşlardan itibaren yaşadığını ve bunun hayatının bir parçası olduğunu söyledi. Depresif dönemler yaşadığını kabul eden Schaefer, buna rağmen hiçbir zaman sorumluluklarından kaçmadığını vurguladı. İş disiplininin kendisi için her zaman öncelikli olduğunu belirten ünlü isim, "Bir işe geç kalınmaz, iş benim için çok önemliydi" diyerek hayata tutunma biçimini anlattı.

OKB'nin tamamen geçmediğini ancak kontrol altında tutulabildiğini söyleyen Schaefer, bu süreci yaşayan insanlara yardım etmeyi istediğini de dile getirdi. Annesi ve babasının kendisini yarışmalara yönlendirmesinin, hem OKB ile başa çıkmasında hem de modelliğe adım atmasında etkili olduğunu ifade eden Schaefer, "Belki de OKB beni bu yola itti" sözleriyle dikkat çekti.

"ÖZCAN DENİZ KONUSU ÇOK KARIŞIK, KONUNUN İÇİNE BAŞKALARI GİRDİ"

Programda affetme konusuna da değinen Şebnem Schaefer, hayatında "asla affetmem" dediği kimse olmadığını söyledi. Kin taşımanın ağır bir yük olduğunu belirten Schaefer, yaşadığı kırgınlıkları zamanla geride bıraktığını ve empati kurmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Özcan Deniz'le yıllar önce yaşanan ve magazin gündeminde sıkça konuşulan tartışmaya da değinen Schaefer, konunun zamanla farklı kişiler tarafından karmaşık hale getirildiğini ifade etti. O dönemde söylediklerinin arkasında durduğunu vurgulayan Schaefer, "Yanlış anlaşıldım demiyorum, mesaj alındı" sözleriyle konuya noktayı koydu.

Şebnem Schaefer'in açıklamaları, izleyicilerden büyük ilgi görürken; ünlü ismin hem ruhsal farkındalık hem de geçmişe dair net duruşu dikkat çekti.