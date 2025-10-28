Haberler

Sean "Diddy" Combs'un tahliye tarihi belli oldu

Sean 'Diddy' Combs'un tahliye tarihi belli oldu
Güncelleme:
55 yaşındaki rapçi Sean "Diddy" Combs, iki ayrı fuhuş suçundan aldığı hapis cezasını New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde çekiyor. 2024 Eylül'ünden bu yana tutuklu bulunan sanatçı, iyi hâl indirimi sayesinde cezasını kısaltma şansına sahip. Disiplin cezası almayan Diddy'nin, 2028 yazından önce serbest kalabileceği belirtiliyor.

  • Sean "Diddy" Combs, 2024 Eylül'ünden bu yana New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezinde iki fuhuş suçundan ceza çekiyor.
  • Combs, Mayıs 2028'de iyi hali nedeniyle tahliye edilebilir.
  • Combs'un New Jersey'deki Fort Dix Cezaevi'ne nakil talebi reddedildi.

55 yaşındaki Combs, iki ayrı fuhuş suçundan aldığı cezasını New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezinde çekiyor. Sanatçı, 2024 Eylül'ündeki tutuklanmasından bu yana aynı cezaevinde bulunuyor. Tutuklulukta geçirdiği yaklaşık bir yıllık süre, toplam cezadan düşülecek.

Sean 'Diddy' Combs'un tahliye tarihi belli oldu

CEZASINI İYİ HALLE KISALTMA İHTİMALİ VAR

Yetkililer, şimdiye kadar sanatçıyla ilgili disiplin cezası veya olumsuz rapor bulunmadığını belirtti. Bu durumda ünlü rapçi, 2028 yaz sezonundan hemen önce, yani Mayıs ayında özgürlüğüne kavuşabilir.

NAKİL TALEBİ REDDEDİLDİ

Combs'un, ailesine daha yakın olduğu ve uyuşturucu rehabilitasyon programı bulunduğu gerekçesiyle New Jersey'deki Fort Dix Cezaevi'ne nakil talebi geçtiğimiz günlerde reddedildi.

Yetkililer, ilerleyen dönemde Combs'un başka bir federal cezaevine gönderilme ihtimalinin değerlendirildiğini belirtti.

SKANDALLARLA DOLU BİR DÜŞÜŞ

Diddy'nin kariyeri, eski sevgilisi Cassie Ventura ile yaşadığı skandallar sonrası çöktü. 2016'da bir otel koridorunda Ventura'ya şiddet uyguladığı görüntüler 2024'te ortaya çıkmıştı. Bu görüntülerin ardından Combs, fuhuş ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklandı. Yargılama sürecinde bazı suçlamalardan beraat eden Combs, ahlaka aykırı fuhuş eylemlerinden suçlu bulundu.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
