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Şarkıları dilden düşmeyen Mabel Matiz'in mesleğinin diş hekimliği olması herkesi şaşkına çevirdi

Şarkıları dilden düşmeyen Mabel Matiz'in mesleğinin diş hekimliği olması herkesi şaşkına çevirdi

Magazin Haberleri

Şarkıları ve konser maratonuyla adından söz ettiren Mabel Matiz sahne adıyla tanınan Fatih Karaca'nın İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olduğu ve asıl mesleğinin diş hekimliği olması hayranlarını şaşırttı.

2022 yılında çıkardığı Antidepresan'la müzik piyasasında fırtınalar estiren ve şarkısı birçok ünlü isim tarafından seslendirilen Mabel Matiz, hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Asıl adı Fatih Karaca olan Matiz'inmesleği de herkesi şaşırttı.

DİŞ HEKİMLİĞİ YAPMADI

Mabel Matiz'in İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olduğu ancak diş hekimliği yapmak yerine sanat yöneldiğini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Zaman zaman Instagram hesabından üniversite yıllarına ait fotoğrafları paylaşan Matiz, değişimiyle de adından söz ettiren isimlerin başında geliyor.

Şarkıları dilden düşmeyen Mabel Matiz'in mesleğinin diş hekimliği olması herkesi şaşkına çevirdi

Kül Hece, Gök Nerede, çukur, Sarışın Değil, Yaşım Çocuk, Boyalı da Saçların, Hanfendi, Bir Hadise Var, Karakol ve Antiepresan gibi birçok şarkısı dillere pelesenk olan Mabel Matiz'in yoğun bir konser takvimi bulunuyor.

Şarkıları dilden düşmeyen Mabel Matiz'in mesleğinin diş hekimliği olması herkesi şaşkına çevirdi

Şarkıları dilden düşmeyen Mabel Matiz'in mesleğinin diş hekimliği olması herkesi şaşkına çevirdi

Şarkıları dilden düşmeyen Mabel Matiz'in mesleğinin diş hekimliği olması herkesi şaşkına çevirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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