Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Ümit Yaşar oldu. Ünlü şarkıcı askerde yaşadığı korkunç kazayı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

"TEDAVİ MASRAFLARIMI SEDA SAYAN KARŞILADI"

Ünlü olduktan sonra gittiği askerlikte yaşadığı kazayı anlatan Yaşar, şu ifadeleri kullandı: "Ankara'da kısa dönem askerlik yaptım. Gitmeden de rahmetli annemle birlikte Seda ablanın (Sayan) onun programına giderek askere gidiyorum diye veda ettim. Ben askerde kaza geçirip döndükten sonra Seda abla ben bir kez daha çağırıp gözümü yaptırdı. O dönem bana çok destek oldu. Gözümle ilgili tüm masrafları o karşıladı."

"TÜFEĞİN NAMLUSU GÖZÜM PARÇALAYIP KAFATASINDAN ÇIKTI"

"Askerde bir arkadaşımın hatası yüzünden tüfeğin namlusu gözümün içini paramparça etti. 'Tüfek as' emrini aldıktan sonra bir dirsek temas mesafesi vardır. Tüfeği omzuna atarken kayışı aşağı doğru gergin şekilde tutarsın ve tüfek omzuna düz gelir. Ama kayışı aşağıdan tutarsan tüfek savrulur. O çocuk da tüfeğin kayışı aşağıdan tutunca tüfeğin namlusu benim gözüme geldi. Tüfeğin ucundaki demir gözümden içeri girerek kafatasından çıktı. Gözümün içini paramparça etti. Gözümdeki kanı durduramadıkları için 2 ay boyunca ne yatabildim ne de oturabildim. Hatta hastaneye kaldırılırken kan kaybından bayıldım. Çok kaybettiğim için öleceğimi düşündüm. Kan kaybından üşümeye başlayınca beni bayıltmalarını istedim."

"HASTANEDE MAYINA BASAN BİR ASKERİN DURUMUNU GÖRÜNCE KENDİMLE BARIŞTIM"

"Ameliyattan sonra asker hastanesinde gözümü açtıktan sonra Allah'ım neden ben diyerek ağlamaya başladım. Sonra karşımda yatan bir asker kardeşimiz mayına basmış 1 bacak, 2 kol, 2 göz yok. Babası başucunda ağlıyor ama oğluna hissettirmemek için kendi içinde savaş veriyor. Sonra kendi halimi düşünüp Allah'ım sana şükürler olsun diyerek o dakika her şeyi unuttum. Kendimle hep barışıktım."

"GÖZÜMÜ KAYBETTİKTEN SONRA İLK METİN ŞENTÜRK'Ü ARADIM"

Kazadan sonra aradığım ilk isim Metin Şentürk oldu. Onu arayıp ben bir gözümü kaybettim diye gülmeye başladım. O dakikadan sonra olan olmuş diyerek kendimle barıştım bu işi espriye vurmaya başladım. Bir dönem sonra estetik olarak bana güzel gelmemeye başladı. Sonra Seda Sayan sayesinde gözüm yapıldı şimdi çok belli olmuyor bile."