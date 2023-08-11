Şarkıcı Tan Taşçı, kaza sonrası Antalya'daki konserini iptal etmedi

Burdur'un Bucak ilçesinde TIR'a arkadan çarpan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, Antalya'daki konserini iptal etmedi.

Kaza dün saat 06.30 sıralarında Antalya- Burdur kara yolu organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden Emre Şen idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Murat Bedir idaresindeki 15 NK 616 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada cip içerisinde bulunan şarkıcı Tan Taşçı ile menajeri Ecmal Kayahan ve Emre Şen yaralandı. Kaza sonrası cipten çıkarılan Tan ve yanındakiler Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tan Taşçı, tedavisinin ardından Antalya'da vereceği konser için şehre geldi.

KONSERİNİ İPTAL ETMEDİ

Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesi'nde saat 21.30'da başlayan konserde, şarkıcı Tan Taşçı sevenleri tarafından ayakta alkışlanarak karşılandı. Kendisini dinlemeye gelen sevenleri şarkıcıya, 'Geçmiş olsun Tan, iyi ki varsın' tezahüratı yaptı. Kaza sonrası hareketlerine dikkat ettiğini dile getiren Tan Taşçı, "Bir kaza oldu, insanın başına bir şekilde bazı mücadeleler gelebiliyor. Bir şeyler buna sebep oluyor. Ama çok şükür atlattık, o da büyük ihtimalle sizin sayenizde, o yüzden bu sahnedeyken hiç zorlanmıyorum" dedi. Sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcının konseri yaklaşık 2,5 saat sürdü. Taşçı, konser sonrası sosyal medya hesabından 'Teşekkürler Antalya' paylaşımında bulundu. (DHA)