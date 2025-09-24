Şarkıcı Maral'dan şoke eden itiraf: Müziğimle siyasi mesaj vermem istendi, uyarılar aldım

Bingöl doğumlu şarkıcı Maral, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu. Çocukluk yıllarından Londra'ya uzanan kariyer yolculuğunu anlatan sanatçı, kimlik, müzik ve toplum üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Programda etnik kimlik konusunu açan Kalaycıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı, "Etnik kimliğini kaybetmeden Türkiye'nin bir mozaik olduğunu vurgulamak başka bir şey. Etnik kimlik üzerinden kışkırtıcı ve provokatif siyaset yapmak başka bir şey." Bunun üzerine Maral, siyasete mesafesini şu sözlerle açıkladı, "Hep buna karşıydım."

"BEN DE SİYASET YOK"

Kalaycıoğlu'nun, "Senin lügatında siyaset yok" sözlerine ise Maral, şu yanıtı verdi, "Yok, yok. Belki bunu fark etmişsindir. Asla. Ben müziğin evrensel olduğunun bilincindeyim ve bana göre bir sanatçının gerçekten de rengi, kimliği, duruşu yok. Abi ben ilkokula gittiğimde hocam bana, 'Kızım bu işi yapıyorsan ya kişiliksiz olmalısın ya da çift karakterin olmalı' demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Yıllar sonra şunu öğrendim; sahnede sanatçı gibi olmak zorundasın. Gülen, ölümün olsa, kalımın olsa, kavgan olsa, davan olsa… Sahnede bunları yapamazsın. Çünkü senin bir izleyici kitlen var ve her zaman en iyisini vermek zorundasın. Fakat sahneden indikten sonra bambaşka bir karaktersin. İşte o bahsettiğin kimliğini taşıyan, duruşunu taşıyan, çizgileri olan kadınsın. Dolayısıyla çift karakterli olmak bu. Ben sahneyle kendi kimliğimi asla karıştırmam. Hatta bunu partizanlık boyutuna taşıyana da tepkimi veririm. Çünkü orası çok başka bir yer. Orası ekmek davası. Ben sadece ekmeği önemsiyorum."

"TEHDİT EDİLMEDİM, AMA UYARILDIM"

Kalacıyıoğlu'nun, "Siyaseti katmadığın için, provokatif işlere girmediğin için eleştirildin mi? Sana 'Sen ne biçim Kürt kızısın, sen ne biçim Zazasın? Neden mesaj koymuyorsun, neden slogan atmıyorsun?' diye baskı yapmadılar mı? Bu yüzden tehdit aldın mı?" sorusuna ise Maral, şu cevabı verdi, "Çok tehdit edildiğim söylenemez ama tabii ki uyarıldım. 'Niye bunu yapmıyorsun, yapsana kızım. Sen şunu okuyorsun, bunu söylüyorsun, niye yapmıyorsun?' diyenler oldu. Ama ben akıllı bir solistim. Nerede ne yapacağımı her zaman çok iyi bildim. Benim böyle bir davam yoktu ki zaten. Ben şarkımı bütün dünya duysun, tanısın, bilsin istedim. Çok şükür onu yaşadım."

LONDRA'YA UZANAN YOLCULUK

Maral, çocuk yaşta ailesinin itirazlarına rağmen konservatuvar eğitimi almak için mücadele ettiğini ve türkü barlarda sahneye çıkarak kendi yolunu çizdiğini anlattı. Müziğini uluslararası platformlara taşıdığını belirten sanatçı, Londra'da geçirdiği yıllarda Türk müziğini yabancı dinleyicilere tanıtma fırsatı bulduğunu söyledi.