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Şarkıcı Hatice'den uyuşturucu itirafı: Menajerim adımı kullanarak madde almış

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Şarkıcı Hatice, katıldığı programda menajerinin kendi adını kullanarak uyuşturucu madde satın aldığını itiraf etti. Menajeriyle yollarını ayıran şarkıcı, "Bir konser sonrası paramı eksik alınca öğrendim. Mekanlardan benim paramı alıp adımı da kullanarak madde alıyormuş" dedi.

Şarkıları ve seçim zamanlarında yaptığı kombinlerle sık sık adından söz ettiren Hatice, menajerinin kendisinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi.

"MENAJERİM BANA CİDDİ ANLAMDA ZARAR VERİYORDU"

Aramızda Kalmasın programına konuk olan Hatice, Kalben'in uyuşturucu madde bulundurma suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili konuşurken kendi yaşadığı olayı anlattı. Başının menajeri yüzünden derde girdiğini söyleyen Hatice, sözlerine şöyle devam etti: "İsim vermeyeceğim bir menajerim müptelası olduğu için bana ciddi anlamda zarar veriyordu. Yollarımı ayırdım. Bir mekana gidiyor, konser bitmiş falan işte 'Hatice hanım istiyor" diyerek yasaklı madde istiyor. Ben bir Ankara konserinde paramın hepsini alamadım, konser sonrası menajerimi aradım ama ortada yok. Adamları arıyorum 'Hatice Hanım biz tüm parayı ödedik' diyorlar. Adam geldi 'Hatice Hanım artık bunu söylemek zorundayım. O şahıs gece Ankara'da bazı yerler var oraya gitmiş kendi isteğiyle orada yasaklı madde almış alırken de sizin isminizi kullanmış' dedi. Menajerim benim adıma uyuşturucu almış."

Şarkıcı Hatice'den uyuşturucu itirafı: Menajerim adımı kullanarak madde almış

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Hatice 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

YalancıSavar:

Siz hiç sol kesimin uyuşturucu kullananlara disko da barda milyonları döken zenginlere o parayı oraya vereceğinize fakir doyurun dediği gördünüz mü? Ama hacca giden adama hacca vereceğin parayı diye başlarlar. halbuki zaten fakir fukarayua gene o hacı hoca yardım ediyor bilirlerde bilmezler

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Erdem Sen:

bayat bir espiri ile noktayi koyalim..buna kadir abi bile inanmaz

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Fakır:

geçenlerde masanın altına girip havlayan kişi değil mi bu

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