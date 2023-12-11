Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, çocuk odası mobilyası nedeniyle dava açtı

Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'in 6 yaşındaki kızları Arya çocuk odasında ranzasına çıkarken kaza geçirip yaralanması üzerine çift, malın kusurlu olmasından kaynaklanan sözleşme bedelinden indirim talebiyle dava açtı. Davanın duruşması geçen gün görüldü.

İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Özlem Ada Şahin ve menajer Okan Genç tanık olarak katılırken, davacı avukatı Sergen Alinili de hazır bulundu.

Tanık Özlem Ada Şahin ifadesinde davalı mobilya şirketini daha önceden tanıdığını, kendilerine mobilya yaptırdığını ve memnun olduğu için tekrardan tercih ettiğini, İstanbul'daki evlerinin yatak odası, giyinme odası ve çocuk odası için anlaştıklarını, fakat teslimatın belirtilen tarihte gerçekleşmediğini söyledi

Şahin, "İzmir'de yazlık evimdeydim. Teslimat olacak diye tek başıma İstanbul'a geldim. Fakat ne teslimat ne de montaj olmadı. O gece otelde geçirmek zorunda kaldım. Mobilya şirketine ulaşamadık. Bahaneler üretildi.

Teslimat ve montaj daha sonra oldu. Gelen ürünlerin çok kusurlu ve kalitesiz olduğunu gördüm. Montaj sonrasında kırık ve çizikler vardı. Video çekerek gönderdim. Tekrardan yapılmasını düzeltilmesini istedim. Fakat daha sonra hiçbir geri dönüş olmadı" dedi.

"200 BİN LİRA ÖDEME YAPMIŞTIK"

Kızları için yaptırdıkları çocuk odasındaki mobilyaların diğer mobilyalara göre daha kalitesiz olduğunu ileri süren Şahin, "Montajdan bir ay sonra kızımın ranzaya çıkmak için tutunduğu mobilya parçası üstüne düştü.

Bir özür bile dilemediler. Çocuğum travma yaşadığı için mobilyaları hemen çöpe attım. Yeni çocuk odası mobilyası aldım. Diğer ürünler evimde, kullanmaya devam ediyoruz. Çocuk odasının kalitesi çok daha kötüydü.

Organik boya kullanılması gerekiyordu ama boyalar kokuyordu. Mobilyalar için 200 bin lira ödeme yapmıştık" diye ekledi.

Diğer tanık olan şarkıcının menajeri Okan Genç, mobilya şirketiyle anlaşma sonrasındaki süreci Özlem Ada Şahin ile birlikte yönettiklerini, teslimat tarihinin sürekli olarak değiştiğini söyleyerek, "Getirilen ürünler hatalı, kusurlu ve kalitesizdi.

Sanırım yetiştirebilmek için acele etmişler. Belli başlı eksikler vardı. Sonrasında talihsiz bir olay yaşandı. Mobilyaların kenarlarında, köşelerinde çizikler vardı kullanılmış gibiydi. Ürünler özel siparişti.

Çocuk odası daha özel bir siparişti hem yatak, hem de oyun odası şeklindeydi" diye konuştu.

BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasına yer alan Şahin çiftinin kızının üstüne mobilya parçasının düştüğü anlara dair olan kamera görüntülerinin incelenerek yaşanan kazanın üretim veya montaj sebebiyle olup olmayacağına yönelik bilirkişiden rapor alınmasına karar verdi.