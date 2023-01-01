Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Bengü ile yılbaşı coşkusu Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi ve oteller bölgesinde yeni yıl kutlamaları renkli ve coşkulu geçti.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Bengü ile yılbaşı coşkusu

KARS - Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi ve oteller bölgesinde yeni yıl kutlamaları renkli ve coşkulu geçti.

Yerli ve yabancı turistler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla kayağın ve kış turizminin merkezi Sarıkamış'ta girmeyi tercih etti.

Kayak Merkezinde bulunan güzide otellerde düzenlenen yılbaşı programları çerçevesinde, havai fişek gösterileri, uçurulan dilek balonları, halk oyunları gösterileri, oryantal show ve sanatçı Bengü ile yeni yıl karşılandı. Böylece yeni yıla Sarıkamış'ta giren yerli ve yabancı turistler unutulmaz bir gece yaşadı.

"Bengü ile unutulmaz bir yılbaşı gecesi"

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren Duja Chalet'de de yeni yıl etkinlikleri coşku dolu geçti. Yeni yıla Sarıkamış'ta girmek isteyen misafirlerine en iyi hizmeti vermek için birbirinden güzel programlar hazırladı.

Türk pop müziğinin başarılı sanatçısı Bengü, yılbaşına özel programı ve repertuarı ile Duja Chalet'de sahne aldı. Birçok gösteri ve etkinliğin yer aldığı özel yılbaşı programında, misafirler ekibin üstün hizmet anlayışı ile şömine başında çocuklar ve noel baba buluşması, havai fişek ve dans gösterileri eşliğinde yeni yıla 'merhaba' dedi.

"Bengü kayak severleri Sarıkamış'a davet etti"

Eğlenceye katılan konukların ortak temennisi, barış ve kardeşlik oldu. Sanatçı Bengü, kristal karı ile Türkiye'nin en güzel pistlerinin bulunduğu Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne kayak severleri davet etti.