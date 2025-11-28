Haberler

Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...
Güncelleme:
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna Sarıgül'den, eşi Ömer Sarıgül ile evliliğinde kriz yaşandığı iddialarını doğrular nitelikte bir açıklama geldi. Evliliklerinin ihanet ve boşanma iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından açıklama yapan Sarıgül, "Son zamanlarda ailevi konularla ilgili özel bir dönemden geçiyorum. Hem duygusal olarak daha hassasım hem de tüm odağımı çocuklarıma verdim" dedi.

  • Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ile eşi Revna Sarıgül'ün evliliğinde sona gelindiği iddia ediliyor.
  • Revna Sarıgül, sosyal medyada ailevi konularla ilgili özel bir dönemden geçtiğini belirtti.
  • Revna Sarıgül, eşiyle birlikte çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırdı.

Mustafa Sarıgül'ün küçük oğlu Ömer Sarıgül ile eşi Revna Sarıgül'ün evliliğinde sona gelindiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Aralık 2019'da görkemli bir düğünle evlenen çift, Mart 2021'de oğulları Mustafa'yı, Mart 2022'de ise Ata'yı kucaklarına almıştı. Revna Sarıgül'ün ihanetin ardından boşanma süreci için avukatına vekalet verdiği konuşuluyordu.

Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

"AİLEVİ KONULARLA İLGİLİ ÖZEL BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUM"

Gündemdeki ayrılık iddialarının ardından Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna Sarıgül'den dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi. Kişisel hesabından bir açıklama yayımlayan Sarıgül, özel bir dönemden geçtiğini ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Son zamanlarda ailevi konularla ilgili özel bir dönemden geçiyorum. Hem duygusal olarak daha hassasım hem de tüm odağımı çocuklarıma verdim. Bana ulaşan, soran ve iyi dileklerini ileten herkese içten teşekkür ederim. Destekleriniz özellikle böyle bir dönemde benim için çok kıymetli"

Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

EŞİYLE OLAN FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Bu paylaşım, çiftin boşanma sürecine girdiği iddialarını güçlendirdi. Öte yandan Revna Sarıgül'ün eşiyle birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırması dikkat çekti.

Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Çağla Taşçı
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Yalçın Orkun:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
