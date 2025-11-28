Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Mustafa Sarıgül'ün küçük oğlu Ömer Sarıgül ile eşi Revna Sarıgül'ün evliliğinde sona gelindiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Aralık 2019'da görkemli bir düğünle evlenen çift, Mart 2021'de oğulları Mustafa'yı, Mart 2022'de ise Ata'yı kucaklarına almıştı. Revna Sarıgül'ün ihanetin ardından boşanma süreci için avukatına vekalet verdiği konuşuluyordu.

"AİLEVİ KONULARLA İLGİLİ ÖZEL BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUM"

Gündemdeki ayrılık iddialarının ardından Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna Sarıgül'den dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi. Kişisel hesabından bir açıklama yayımlayan Sarıgül, özel bir dönemden geçtiğini ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Son zamanlarda ailevi konularla ilgili özel bir dönemden geçiyorum. Hem duygusal olarak daha hassasım hem de tüm odağımı çocuklarıma verdim. Bana ulaşan, soran ve iyi dileklerini ileten herkese içten teşekkür ederim. Destekleriniz özellikle böyle bir dönemde benim için çok kıymetli"

EŞİYLE OLAN FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Bu paylaşım, çiftin boşanma sürecine girdiği iddialarını güçlendirdi. Öte yandan Revna Sarıgül'ün eşiyle birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırması dikkat çekti.