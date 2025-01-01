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Sandık Kokusu neden yok, günü mü değişti? 41. bölüm Sandık Kokusu bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sandık Kokusu neden yok, günü mü değişti? 41. bölüm Sandık Kokusu bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan Sandık Koksu'nun bu gün nednen yayınlanmadığı merak edildi. Peki, Sandık Kokusu neden yok, günü mü değişti? 41. bölüm Sandık Kokusu bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerin rol aldığı Sandık Kokusu dizisi bu hafta ekranlara gelmiyor. İzleyiciler tarafından merakla beklenen 41. bölümün yayın tarihi ise henüz belirlenmedi. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusu merak konusu oldu. 1 Ocak YILBAŞI Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sandık Kokusu neden yok, günü mü değişti? 41. bölüm Sandık Kokusu bu hafta yok mu?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sandık Kokusu'nun 31. Bölümünde; Deniz'in yolun ortasında tek başına ağladığını gören birisi yardımcı olmaya çalışır. Neyse ki Deniz, Karsu'nun telefon numarasını hatırlıyordur.Bora ise toplantısını iptal edip Karsu'yu Deniz'in yanına yetiştirir.Hande, Reha'ya Deniz'in kaybolma haberini verir. Deliren Reha soluğu karakolda alır ve Karsu'dan bu durumu bir müddet saklar.Deniz'in dönmesi şerefine Kıvanç'ın evinde kutlama yemeği düzenlenir. Herkesin keyfi yerindeyken Gülnaz'ın gözü ise albay olarak bildiği Ekrem'i arar.Bora ve arkadaşlarıyla yemeğe çıkan Ayça, samimi ve cesur tavırlarıyla herkesi büyüler.Filiz'lerin yan evine yeni komşular taşınır. Filiz bu seferki komşuları ile araları iyi olsun diye onları evine davet eder.Irmak, Kıvanç'lardan habersiz Tekin'in dükkanına girmeye karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmez.

Sandık Kokusu neden yok, günü mü değişti? 41. bölüm Sandık Kokusu bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SANDIK KOKUSU NEDNE YOK?

Annem Ankara yeni bölümü bu hafta yılbaşı program akışı nedeniyle yayınlanmıyor. Önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizisi "Sandık Kokusu"ndan ilk tanıtım izleyici ile buluştu. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan ilk tanıtım merak ve beklentiyi de arttırdı.

Çekimlerine Adana'da başlanan ve İstanbul'da devam eden 'Sandık Kokusu', paylaşılan etkileyici tanıtım ile sosyal medyada da heyecan yarattı. Ekran için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak. 'Sandık Kokusu' güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan Sandık Koksu'nun bu gün nednen yayınlanmadığı merak edildi. Peki, Sandık Kokusu neden yok, günü mü değişti? 41. bölüm Sandık Kokusu bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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