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Sandık Kokusu'nda üvey babayla yasak aşk sahnesi izleyicileri çileden çıkardı

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Sandık Kokusu dizisinde Meriç Aral'ın oynadığı Irmak'ın üvey babasıyla yasak aşk yaşayarak annesini terk ettiği sahne izleyicilerin tepkisini çekti. RTÜK'e seslenen binlerce izleyici, dizinin toplum ahlakına karşı çıktığını belirterek ceza almasını gerektiğini söyledi.

Başrollerini Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin oynadığı Sandık Kokusu dizisine Meriç Aral dahil oldu. Dizinin son bölümünde Aral'ın oynadığı Irmak, annesi Filiz'i üvey babasıyla yasak aşk yaşayarak terk ediyor. Dizide sahne izleyicileri çileden çıkardı.

FİLİZ, KIZI VE EŞİNİN YASAK AŞKIYLA YIKILIYOR

Filiz'in (Demet Akbağ) kızı ve Karsu'nun (Özge Özpirinçci) ablası olan Irmak (Meriç Aral) yıllar sonra annesiyle karşılaşıyor. Yıllar önce yaşadığı büyük travmayı hatırlayan Filiz'in kızıyla neden görüşmediği de ortaya çıkıyor. Filiz ile boşanmak isteyen eşi Adnan, "Ben sevdiğim kadınla gidiyorum" diyor. O anda aşağı inen Irmak, üvey babası Adnan'ın elini tutuyor. El ele tutuşan Adnan ve Irmak evden birlikte ayrılıyor. Kızı ve eşinin yasak aşk ihanetiyle yıkılan Filiz ise gözyaşlarına boğuluyor.

Sandık Kokusu'nda üvey babayla yasak aşk sahnesi izleyicileri çileden çıkardı

TEPKİ YAĞIYOR

Dizideki üvey babayla yasak aşk sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti. Kısa sürede gündem olan sahne için RTÜK'e seslenen izleyiciler, "Üvey babayla yasak aşk toplum ahlakını bozuyor" ve "Reyting uğruna yapılmayan kalmadı" yorumları yaptı.

İşte dizi için yapılan bazı yorumlar...

Sandık Kokusu'nda üvey babayla yasak aşk sahnesi izleyicileri çileden çıkardı

Sandık Kokusu'nda üvey babayla yasak aşk sahnesi izleyicileri çileden çıkardı

Sandık Kokusu'nda üvey babayla yasak aşk sahnesi izleyicileri çileden çıkardı

Sandık Kokusu'nda üvey babayla yasak aşk sahnesi izleyicileri çileden çıkardı

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Magazin

Sandık Kokusu Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (6)

Hek Tor:

Eeee, rütüklük ne var bunda yav? Adı üstünde ÜVEY, kan bağı yok, suç yok, alan da veren de razı, kısacası hayatın gerçeklerinden biri... Bir kerecikten birşey olmaz olaylarına sessiz kalanların bir dizideki konuya tepkilerine bakın yahu.

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SadeVatandaş:

Eleştirirler ama meraktan izlerler. Sever bizimkiler entrika ve çarpık ilişkiler.

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Aysegulll:

Ahzâb Sûresi:37 direk aklıma gelen ayet

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1
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sivri:

denyolar neden izlediniz o zaman kötü yönde yorum yapanların hepsi bu dizidekinden daha pislik çünkü ilişkileri hayatları hayat görüşleri

3
3
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Tiyatro:

Klasik Türk dizileri. Hiç izleyip zamanımı boşa harcamıyorum. Denk geliyor bazen komedi filmi gibi gülüp geçiyorum. Hepsi uydurmasyon gerçek değil. Hap yap para kap meselesi.

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1
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umit sezgin:

maksadını aşmış gerek yok böyle işlere izleniyordu

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