Sandık Kokusu'nda üvey babayla yasak aşk sahnesi izleyicileri çileden çıkardı

Başrollerini Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin oynadığı Sandık Kokusu dizisine Meriç Aral dahil oldu. Dizinin son bölümünde Aral'ın oynadığı Irmak, annesi Filiz'i üvey babasıyla yasak aşk yaşayarak terk ediyor. Dizide sahne izleyicileri çileden çıkardı.

FİLİZ, KIZI VE EŞİNİN YASAK AŞKIYLA YIKILIYOR

Filiz'in (Demet Akbağ) kızı ve Karsu'nun (Özge Özpirinçci) ablası olan Irmak (Meriç Aral) yıllar sonra annesiyle karşılaşıyor. Yıllar önce yaşadığı büyük travmayı hatırlayan Filiz'in kızıyla neden görüşmediği de ortaya çıkıyor. Filiz ile boşanmak isteyen eşi Adnan, "Ben sevdiğim kadınla gidiyorum" diyor. O anda aşağı inen Irmak, üvey babası Adnan'ın elini tutuyor. El ele tutuşan Adnan ve Irmak evden birlikte ayrılıyor. Kızı ve eşinin yasak aşk ihanetiyle yıkılan Filiz ise gözyaşlarına boğuluyor.

TEPKİ YAĞIYOR

Dizideki üvey babayla yasak aşk sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti. Kısa sürede gündem olan sahne için RTÜK'e seslenen izleyiciler, "Üvey babayla yasak aşk toplum ahlakını bozuyor" ve "Reyting uğruna yapılmayan kalmadı" yorumları yaptı.

İşte dizi için yapılan bazı yorumlar...