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Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki ünlü sanatçı Ferdi Tayfur yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. 2020 yılında diyaliz tedavisi gören sanatçıya 55 yaşındaki oğlundan böbrek nakli yapılmıştı.

Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

AMBULANS ÇAĞIRDILAR

Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlanan Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edildi.

Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçının tedaviye alındığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE OĞLU BÖBREĞİNİ VERMİŞTİ

2020 yılında diyaliz tedavisi gören ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a, 55 yaşındaki oğlundan böbrek nakli yapılmıştı.

Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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