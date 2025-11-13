Sanat dünyası yasta! Muazzez Abacı'nın ardından yürek burkan sözler

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Muazzez Abacı'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent takılan Abacı, son haftalarda ABD'de geçirdiği kalp krizi sonrası yeniden tedavi altına alınmıştı. Stent uygulamasının ardından yapılan kontrollerde böbreklerinde ciddi sorunlar tespit edilen sanatçı, günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

Nefes almakta güçlük çektiği bildirilen Abacı, sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından 78. yaş gününde hayata veda etti. Haberi, sanatçının menajeri Taner Budak dün akşam saatlerinde duyurdu.

ACI HABERİ MENAJERİ DUYURDU

Budak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak."

Muazzez Abacı'nın vefatı, hem sosyal medyada hem de sanat dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu. Birçok ünlü isim usta sanatçı için duygu dolu mesajlar paylaştı.

SANAT DÜNYASI YASTA

BÜLENT ERSOY: Bir devir daha kapandı. Canım arkadaşım, bu gece benim içimi yaktın. Yandım, yandım, yandım. Nurlar içinde yat.

ATA DEMİRER : Marşandiz Stüdyosu'nda "Ata'cım benim şarkımı okumuşsun" deyip ardından patlattığınız kahkaha ile hatırlayacağım sizi, nur içinde yatın Muazzez Hanım.

EMEL SAYIN : Can arkadaşım… Hepimizin kıymetlisi… Öyle üzgünüm ki Seni unutmak mümkün değil. Çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun."

SEDA SAYAN : Büyük ustayı kaybettik, Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun.

EBRU GÜNDEŞ : Bir efsane geçti hayatımızdan... Dev sesi hep kulaklarımızda, gülüşü hep içimizde olacak... Yeriniz dolmaz büyük Abacı... Unutmayacağız!

AJDA PEKKAN : Türk müziğinin eşsiz sesi, kıymetli dostum Muazzez Abacı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla, zarafetiyle ve yorumuyla kuşaklara ilham veren bu büyük değerimizin hatırası daima yaşayacaktır. Gözyaşları içinde, Sevgili Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, ışıklar içinde uyusun.

NİLÜFER : Maalesef kaybettik. Türk Sanat Müziği'nde bir dev ses, bir ekol, aslan yürekli bir kadın. Çok severdim, çok. Kaybettik hem de yaş gününde. Mekânı cennet olsun, nurlarla dolsun.

SAFİYE SOYMAN : Büyük üstat, büyük ses, mekânı cennet olsun. Muazzez Abacı'yı kaybettik. Derin üzüntü içindeyim. Allah sabır versin sevenlerine, başta çocuklarına.

KAMURAN AKKOR : Türk müziğinin büyük ismi, birlikte pek çok kez aynı sahneyi paylaştığım kıymetli sanatçı arkadaşım Muazzez Abacı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Sanatı, zarafeti ve güçlü sesiyle gönüllerimize taht kuran Muazzez Abacı'yı daima saygı, sevgi ve özlemle anacağım. Mekânı cennet olsun.