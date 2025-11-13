Haberler

Sanat dünyası yasta! Muazzez Abacı'nın ardından yürek burkan sözler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Sanat dünyası yasta! Muazzez Abacı'nın ardından yürek burkan sözler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent takılan Abacı, son haftalarda ABD'de geçirdiği kalp krizi sonrası yeniden tedavi altına alınmıştı. Böbreklerinde ciddi sorunlar tespit edilen sanatçı, son günlerde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Sanatçının menajeri Taner Budak, Abacı'nın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

  • Muazzez Abacı 78 yaşında hayatını kaybetti.
  • Muazzez Abacı'nın ölümü menajeri Taner Budak tarafından duyuruldu.
  • Muazzez Abacı kalp rahatsızlığı ve böbrek sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Muazzez Abacı'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent takılan Abacı, son haftalarda ABD'de geçirdiği kalp krizi sonrası yeniden tedavi altına alınmıştı. Stent uygulamasının ardından yapılan kontrollerde böbreklerinde ciddi sorunlar tespit edilen sanatçı, günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

Nefes almakta güçlük çektiği bildirilen Abacı, sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından 78. yaş gününde hayata veda etti. Haberi, sanatçının menajeri Taner Budak dün akşam saatlerinde duyurdu.

ACI HABERİ MENAJERİ DUYURDU

Budak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak."

Muazzez Abacı'nın vefatı, hem sosyal medyada hem de sanat dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu. Birçok ünlü isim usta sanatçı için duygu dolu mesajlar paylaştı.

SANAT DÜNYASI YASTA

BÜLENT ERSOY: Bir devir daha kapandı. Canım arkadaşım, bu gece benim içimi yaktın. Yandım, yandım, yandım. Nurlar içinde yat.

ATA DEMİRER : Marşandiz Stüdyosu'nda "Ata'cım benim şarkımı okumuşsun" deyip ardından patlattığınız kahkaha ile hatırlayacağım sizi, nur içinde yatın Muazzez Hanım.

EMEL SAYIN : Can arkadaşım… Hepimizin kıymetlisi… Öyle üzgünüm ki Seni unutmak mümkün değil. Çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun."

SEDA SAYAN : Büyük ustayı kaybettik, Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun.

EBRU GÜNDEŞ : Bir efsane geçti hayatımızdan... Dev sesi hep kulaklarımızda, gülüşü hep içimizde olacak... Yeriniz dolmaz büyük Abacı... Unutmayacağız!

AJDA PEKKAN : Türk müziğinin eşsiz sesi, kıymetli dostum Muazzez Abacı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla, zarafetiyle ve yorumuyla kuşaklara ilham veren bu büyük değerimizin hatırası daima yaşayacaktır. Gözyaşları içinde, Sevgili Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, ışıklar içinde uyusun.

NİLÜFER : Maalesef kaybettik. Türk Sanat Müziği'nde bir dev ses, bir ekol, aslan yürekli bir kadın. Çok severdim, çok. Kaybettik hem de yaş gününde. Mekânı cennet olsun, nurlarla dolsun.

SAFİYE SOYMAN : Büyük üstat, büyük ses, mekânı cennet olsun. Muazzez Abacı'yı kaybettik. Derin üzüntü içindeyim. Allah sabır versin sevenlerine, başta çocuklarına.

KAMURAN AKKOR : Türk müziğinin büyük ismi, birlikte pek çok kez aynı sahneyi paylaştığım kıymetli sanatçı arkadaşım Muazzez Abacı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Sanatı, zarafeti ve güçlü sesiyle gönüllerimize taht kuran Muazzez Abacı'yı daima saygı, sevgi ve özlemle anacağım. Mekânı cennet olsun.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Fenerbahçe, Lewandowski bombasını patlatıyor

Fenerbahçe'den Lewandowski bombası
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Malatya'da bacağından vurulan genç hastaneye kendi imkanlarıyla gitti

Tabancayla vuruldu, hastaneye kendi imkanlarıyla gitti
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti

Şehidimizin babası yürekleri dağladı: 3 gün önce Allah bana söyletti
TÜRKPATENT, Now TV'nin isim ve logo tescilini iptal etti

Türkiye'nin köklü televizyon kanalına kötü haber
ABD'de hayatını kaybeden Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye nasıl getirilecek?

ABD'de hayatını kaybeden Abacı'nın cenazesi nasıl getirilecek?
Muazzez Abacı'nın ardından Emel Sayın'dan yürek burkan veda

Emel Sayın'dan Muazzez Abacı'ya yürek dağlayan mesaj
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Diyarbakır'da 'kız isteme' kavgasında eve silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kız isteme kavgası, cinayetle bitti: 1 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı
Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan otizmli öğrenciyi suçladılar

Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan öğrenciyi suçladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.