Sahneye mayoyla çıkan 44 yaşındaki Tuğba Ekinci, kıvrak dansıyla dikkat çekti - Haberler

Yıllar önce çıkardığı O Şimdi Asker şarkısıyla müzik piyasasına adını yazdıran Tuğba Ekinci, çeşitli mekanlarda sahne almaya devam ediyor. Önceki akşam bir mekanda sevenleriyle buluşan şarkıcı, siyah mayolu bir kıyafet tercih etti.

KIVRAK DANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından sık sık gündemdeki konularla ilgili paylaşımlar yapan 44 yaşındaki ünlü isim, son olarak mayolu kıyafetiyle sahnede yaptığı cüretkar dans videosunu yayınladı. Fiziğiyle genç kızlarla meydan okuyan Tuğba Ekinci, kıvraklığı ve cesaretiyle de adından söz ettirdi.