Sahneye çıkan kazanmıyor, sahnede duran kazanıyor: Magazin Bahane'de ödül gecesi tartışması!

Sahneye çıkan kazanmıyor, sahnede duran kazanıyor: Magazin Bahane'de ödül gecesi tartışması!
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Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, bu hafta "Magazin Bahane"de ödül gecesinde yaşanan gerilimi masaya yatırdı. Sahnede yapılan açıklamalar, magazin camiasında büyük yankı uyandırdı.

Magazin dünyasının dikkatle izlenen programı "Magazin Bahane", bu hafta sahnede yaşanan gerilimleri ve perde arkasındaki detayları gündemine aldı. Sunucular Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Özge Ulusoy'un sahneden inmesiyle alevlenen tartışmayı tüm yönleriyle masaya yatırdı. Sözleşmeler, duruş, dostluk ve sahne adabı üzerine önemli yorumlar yapıldı.

SAHNE ŞOV DEĞİL, DURUŞUN YANSIMASIDIR

Gökay Kalaycıoğlu, sahnede yaşanan krizin şekline ve zamanlamasına tepki gösterdi. "Sahne hesaplaşma değil, temsil yeridir" diyen Kalaycıoğlu, meselenin hukuki yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğini savundu. Özellikle sahne üzerindeki bir ödül töreninin, kişisel çatışmaların merkezi hâline getirilmesini "şov" olarak nitelendirdi.

HAKLI OLMAK YETMEZ, DOĞRU DURMAK GEREKİR

Programın bir diğer sunucusu Hakan Solaker ise Özge Ulusoy'un sahneyi terk etmesini eleştirdi. Solaker, "Orada kalmalıydı, haklı bile olsan duruşunla kazanırsın" sözleriyle, sahnede verilen tepkinin uzun vadede kişisel itibarı da etkileyebileceğini ifade etti. Mine'nin sahnede Özge'ye destek vermemesi de ayrı bir tartışma konusu oldu.

Sahneye çıkan kazanmıyor, sahnede duran kazanıyor: Magazin Bahane'de ödül gecesi tartışması!

STORY UĞRUNA İTİBARLAR YIPRATILMAMALI

Tartışmanın merkezindeki konu ise sosyal medya paylaşımıydı. İddiaya göre, anlaşma gereği yapılması beklenen story paylaşımları yapılmayınca gecede sert ithamlar ortaya atıldı. Gökay Kalaycıoğlu bu noktada çizgiyi net çekti: "İki paylaşım yapılmadı diye kimseyi dolandırıcı ilan edemezsiniz." Gecede yaşananların sadece kişiler değil, organizasyonlar açısından da olumsuz sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Magazin
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