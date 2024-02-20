Sahnede sandalyeden düşen Madonna, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıp şarkısına devam etti

Dünya turnesi öncesi ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören Madonna, ertelenen turnesine devam ediyor. Konser sırasında sandalyeden düşen Madonna, hiç bir şey olmamış ayağa kalkıp konserine devam etti.

Madonna, "Celebration" adını taşıyan turnesine kısa bir süre önce ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi görmüştü. Tedavisi sonrasında dünya turnesine Londra'da başlayan ünlü yıldız, müzikseverlerle tekrar buluştu.

Canlı performansları ve sahne şovlarıyla ün kazanan Madonna'nın sahnede yaşadığı kaza ise konuşulmaya başlandı.

ABD'nin Seattle şehrinde konser veren şarkıcı, "Open Your Heart" şarkısı sırasında sandalyede oturuyordu. Şarkıcıyı çeken dansçının ayağı takılınca Madonna yere düştü. Ancak kısa sürede toparlanan Madonna, düştüğü yerden kalkıp şarkısına devam etti.

Pop müziğinin efsane isimlerinden biri olan şarkıcının sahnedeki profesyonelliği övgüyle karşılandı.

Madonna'nın sahneye geç çıkması nedeniyle bazı hayranlarının tepkisini çekmesi ise ayrı bir konuydu. Şarkıcının konserine giden bazı hayranlar, söz verilen saatte sahneye çıkmadığı gerekçesiyle Madonna'ya dava açtı. Şarkıcı, resmi bir açıklama yapmasa da konser sırasında "Bir kraliçe asla geç kalmaz" demesi dava ile ilgili bir gönderme olarak yorumlandı.