Sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılan Haluk Bilginer'in sağlık durumu hakkında bilgi: Gayet iyi

Dün akşam sahnelenen Kundakçı tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaşan Haluk Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Oyun Atölyesi, Bilginer'in tansiyon sorunu yaşadığını ve durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

Usta oyuncu Haluk Bilginer, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Kundakçı isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaştı. Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apar topar Üsküdar'daki özel bir hastaneye getirilen usta oyuncu, sevenlerini korkuttu.

"DURUMU GAYET İYİ, SİZLERE SEVGİLERİNİ YOLLUYOR"

Tedavi altına alınan Haluk Bilginer'in bilincinin açık olduğu belirtildi. Ekip arkadaşları, 68 yaşındaki Haluk Bilginer'in tansiyon sorunu yaşadığını ifade etti. Oyun Atölyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Bilginer'in durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Merak eden sevgili seyircilerimiz, bu akşam oyunda Haluk beyin tansiyonu düşmüştür. Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor."