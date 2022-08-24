Şahan Gökbakar, Milyon Fest'in iptal edilmesine tepki gösterdi: Ne etti bu gençler size?

Türkiye'nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ve bu yıl 1-4 Eylül günleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi. Kararın gündem olmasıyla bir tepki de komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

"NE ETTİ BU GENÇLER SİZE?"

Gündeme dair konular hakkında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Gökbakar, Twitter hesabından son aylarda iptal edilen konserlerin isimlerin paylaşarak tepki gösterdi. Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ne etti bu gençler size... Hani kimseye yaşam biçimi dayatılamazdı? Hani özgürlükler için mücadele ediliyordu? Fethiye'deki Milyon Festi kaymakamlık, 'ekolojik dengeyi bozabilir' diye iptal etmiş. Doğaya ve ekolojiye olan yaklaşımları sebebiyle kendilerini tebrik ediyorum. Yaşasın ekolojik denge ve yaşasın onun koruyucusu kaymakamlar. Gençler ekolojiyi bozmayın..."

MİLYON FEST İPTAL EDİLDİ

Fethiye Belediyesi'nin destekleriyle 1-2-3-4 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca "Bu yıl yine çok güzel projelerimiz vardı. Ama sabah valilikten aldığımız bir haberle üzüldük. Gençlerimizi İnlice Plajı'nda 16 sanatçıyla buluşturacağımız Milyon Fest, valilik tarafından iptal edildi. Gerekçesi yok. Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. Ama Fethiye Belediyesi'nin İnlice Plajı'ndaki yapacağı konser iptal ediliyor. Bunu gençlerimizin takdirine sunuyorum" dedi.