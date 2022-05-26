Şahan Gökbakar, karpuzun dilimlenerek satılmasına tepki gösterdi - Haberler

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Şahan Gökbakar, karpuzun dilimlenerek satılmasına tepki gösterdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Şahan Gökbakar, marketlerde karpuzun dilimlenerek satılmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından marketteki dilim karpuzların fotoğrafını paylaşan komedyen "Çocukken pazarda 1 dilim ikram ederlerdi. Vay be, güzel ülkem" dedi.

Şimdilerde Recep İvedik 7 filminin hazırlıklarına başlayan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Komedyen son olarak karpuzun dilimlenerek satılmasına tepki gösterdi.

"VAY BE GÜZEL ÜLKEM"

Geçtiğimiz sene Marmaris bölgesinde çıkan orman yangınlarına müdahale edilmesi için yaptığı yardım çağrılarıyla hafızalara kazınan Şahan Gökbakar, gittiği markette karpuzun dilimlenerek satıldığını görünce sessiz kalmadı. Reyonun fotoğrafını çekerek Twitter hesabından yayınlayan Gökbakar, "Çocukken pazara giderdik, karpuz almadan 1 dilim ikram ederlerdi tadına bak diye...Vay bee...Güzel ülkem" dedi.

Şahan Gökbakar, karpuzun dilimlenerek satılmasına tepki gösterdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Şahan Gökbakar, Twitter, Magazin, Haberler

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Yorumlar (11)

gngr xxx:

Birileri doysun diye şükredelim çocuğumuz aç onların çocukları tok olsun diye şükredelim biz çocuklarımıza defter alamazken onların çocukları yurt dışındaki kolejlerde okusun diye şükredelim şükrüm Allahadır hakkımızda haram olsun

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11 22:

malları çöp gibi kapıya koy sonra lamışlar dükkan sahibi suçlu bence içeri alması lazım kaldırımda duran her parça çöp olarak değerlendirilebilir.

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yiğit seferoğlu:

haa yine şahan çıkmış yorum yapmış bende nerede bu diyordum adam sadece bir konuda yorum yapıyo birde sanatçı şehitlerde niye yapmıyorsun veya başka toplumsal olaylarda rengin belli senin

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