Şahan Gökbakar'dan mülteci isyanı: Kanımızı dökerek aldığımız toprakları paylaşıma açtık

Geçtiğimiz sene çıkan orman yangınları için verdiği mücadeleyle alkış toplayan sevilen komedyen Şahan Gökbakar, son günlerde yeniden konuşulmaya başlanan mültecilerle ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

"ÜLKEMİZİN DÖNÜŞECEĞİ HALİ DÜŞÜNÜNCE KALBİM SIKIŞIYOR"

Sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan Gökbakar, Twitter hesabından "Bu Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı mültecilerin kontrolsüzce ülkemize kabul edilmeleri ve 10-15 sene sonra toplumumuzun ve ülkemizin dönüşeceği hali düşündükçe göğsüme bir ağırlık çöküyor. Neden kanımızı dökerek aldığımız bu toprakları, bu kadar rahat paylaşıma açtık? Hazmedemiyorum" dedi.

Gökbakar'ın paylaşımı kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısından destek aldı.