Şahan Gökbakar'dan Gülşen'in ev hapsi şartıyla tahliye olmasına tepki: Serbest bırakılmamış ki

İmam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı tutuklanan şarkıcı Gülşen ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Gülşen için verilen ev hapsi kararına ilk tepki Şahan Gökbakar'dan geldi. Gökbakar, "Gülşen serbest bırakılmamış ki. Ev hapsine alınmış" paylaşımıyla kararı eleştirdi.

İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi. Üst mahkeme, Gülşen'in tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

"GÜLŞEN SERBEST KALMAMIŞ Kİ"

Gülşen'in ev hapsi şartıyla serbest kalmasına tepki gösteren ilk isim ise oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar oldu. Gökbakar Twitter hesabından "Gülşen serbest bırakılmamış ki. Ev hapsine alınmış. Adli kontrol ile salıverildi falan değil ha. Tutuklu ve evinde hapis" sözleriyle mahkeme kararını eleştirdi.