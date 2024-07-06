Sagopa Kajmer, Saygı1 için teklifi reddetti

SAMSUN (İHA) – Samsunlu rap sanatçısı Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz) kendi sosyal medyasından sorulan sorulara ilginç ve samimi cevaplar verdi. Kajmer, Ceza'nın adına yapılan Saygı1 için ilk teklifin kendisine geldiğini fakat kabul etmediğini açıkladı.

Rap dünyasının 2 küskün ismi Ceza ile Sagopa bir kez daha karşı karşıya geldiler. Ceza için yapılan Saygı1 programında onlarca sanatçı Ceza'nın şarkılarını söylemiş, büyük bir geri dönüş sağlanmıştı. Kendisine ait sosyal medya hesabından soruları cevaplayan Sagopa Kajmer, söz konusu proje için ilk teklifin kendisine geldiğini ancak kabul etmediğini açıkladı. Programı yapan Oğuzhan Uğur ise Kajmer'in söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sagopa Kajmer: "Saygı1 için ilk teklif bana geldi, 10 yıl sonra kabul ederim"

Kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Sagopa Kajmer, "Saygı1 için sana da teklif geldi mi abi" sorusuna, "İlk teklif bana geldi fakat öyle bir gece için daha yolum var benim. Şöyle bir 10 yıl sonra kabul ederim" dedi.

"Böyle geceler emekli adamlara yapılır. Ceza çoktan rafa kalktı, yetenekli sesi güzel ama Sago gibi derin yazamıyordu. Enstrüman çalamıyor, turntable kullanamıyor, mixerde görmedik, burada benim diyen DJ'in attığı scratchi, Sago ağzıyla atıyor" sorusunu da yanıtlayan Kajmer, "Öyle düşünme lütfen. Biz beraberce oluşturduk ve insanlara sevdirdik bu bir takım oyunu gibiydi. Elbette ki ilham kaynağıdır. Yermek haksızlık olur. Beni sevdiğinden diğerini yermek olmaz" diye konuştu.

"Bu camiada yıllardır ilk teklifler bana gelmiştir, kabul etmediklerim başkasına sekmiştir"

"Saygı1'in sana olması için mi teklif geldi yoksa ceza için olanda sahne alman için mi teklif geldi" sorusuna, "Bana ulaşan Sago'ya saygı gecesi düzenlemek istiyorlar' ben buna olumlu yaklaşmadım. Sonradan neyim var ki performansı ve telifi için bir rica geldi. O ricayı belli sebeplerden geri çevirdim" diye cevaplayan Sagopa Kajmer, "İlk demeseydin be, nezaketen en azından, yapmayın bunu birbirinize" sorusuna ise Sagopa, "Bu camiada yıllardır ilk teklifler bana gelmiştir. Kabul etmediklerim hep başkasına sekmiştir. Bunu tüm organizatörler ve yapımcılar iyi bilirler. Gerçeği söylüyorum, nezakete de ihtiyaç yok bu konuda" cevabını verdi.

Oğuzhan Uğur: "Sagopa Kajmer'e teklif gitmedi"

Programın yapımcısı Oğuzhan Uğur, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yunus abimizin (Sagopa Kajmer) işlerini çok seviyorum. Yıllardır severek dinliyorum. Hatta şarkıları dijital platformlarda gezmeye başlamadan evvel, Hedef12 albümü için kavgaya karışmışlığım bile vardır. O derece fanıyımdır. Ancak bu açıklamasını şaşkınlıkla okudum. Büyük ihtimalle kendisine yanlış bilgi verdiler. Çünkü format sahibi olarak birinci ağızdan söylüyorum, kendisine Saygı1 için ben ve ekibim tarafından hiçbir teklif gitmemiştir. Sadece çekim gecesine üç gün kala, Ceza için bir videoyla selam yollamasını en samimi duygularımla rica ettim. Küslük bitsin istedim. Reddetti, asla ısrar etmedim. Ayrıca Saygı1, kendisinin düşündüğü gibi yalnızca yaş almış emektar ustalar için yapılmıyor, çığır açmış genç müzisyenler için de hazırlanıyoruz. İlk bölümümüz henüz yayınlanmadan yurtdışı platformlardan yayın teklifi alıyor, sahne tasarımımızla ödüle aday gösteriliyoruz. Bunca tebrik ve alkış arasından böyle bir yanlış anlaşılmanın kafa karışıklıklarına yol açacağını düşündüğüm için açıklamak, doğrusunu anlatmak istedim. Halen kendisinin büyük bir hayranıyım. Yanlışı düzeltmek hakkımı anlayacağı kanısındayım." - SAMSUN