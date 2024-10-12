Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Celine Dion hakkında büyük iddia: Playback yaptı

26 Temmuz'da gerçekleşen Celine Dion'un performansının "hiç şüphesiz" önceden kaydedildiği iddiaları, Paris 2024 organizatörleri tarafından yanıtlanmadı. Daha önce performansın canlı olduğu belirtilen organizatörler, konuyla ilgili gelen soruları cevapsız bıraktı. Besteci Etienne Guéreau, televizyonda duyduğumuz versiyonun "düzeltilmiş bir playback" olduğunu belirtirken, anonim bir ses mühendisi ise gösterimin "yüzde 100 playback" olduğunu ifade etti. Bazı uzmanlar, prova ve asıl performansın birbirine tıpatıp benzediğine dikkat çekerek, bu durumun canlı bir performans için teknik olarak imkansız olduğunu vurguladı.

DİON'U KONSERDE YÜZ BİNLER İZLEDİ

Dion'un bu performansı, sanatçının sert kişi sendromuyla mücadelesinin ardından büyük bir geri dönüş olarak planlanmıştı. Şarkı, Fransız müzik ikonu Edith Piaf'a bir saygı duruşu niteliğindeydi. Binlerce hayran, sosyal medyada Dion'u övgü dolu mesajlarla karşıladı; yaklaşık 104.000 kişi ise töreni canlı izlemek için bilet satın aldı.

Perşembe günü Instagram'da performansın "canlı" kaydının çeşitli platformlarda yayınlandığını duyuran Dion, şarkı sözlerine atıfta bulunarak "Tanrı birbirini sevenleri bir araya getirir" mesajını paylaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Dion'un performansını Paris 2024'teki "en büyük duygu" olarak nitelendirdi.

KAFALARDA SORU İŞARETLERİ MEYDANA GELDİ

Ancak, canlı performans olarak sunulan bir gösterinin önceden kaydedilmiş olması, sanatçının dürüstlüğü ve organizatörlerin şeffaflığı konusunda ciddi soru işaretleri oluşturdu. Dion'un sağlık durumu göz önüne alındığında, bazı hayranlar bu durumu anlayışla karşıladı. Tartışmalar, müzik dünyasında yankı bulmaya devam ediyor ve sanatçının geleceği üzerine spekülasyonlar artıyor.