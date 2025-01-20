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Safiye Soyman ve Bülent Ersoy hamamda yıkandı! Dünya Güzellerim Tatilde geri döndü

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Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'ın 'Dünya Güzellerim Tatilde' isimli programda hamamda birbirlerini yıkadıkları görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman'ın bir araya geldiği "Dünya Güzellerim Tatilde", yeni bölümüyle ekrana geri döndü. Yeni bölümde, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'ın hamamda yıkandığı anlar gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz aylarda yayından kaldırılan Dünya Güzellerim Tatilde, seyirciye büyük bir sürpriz yaparak geri döndü.

HAMAM GÖRÜNTÜLERİ ŞAŞIRTTI

Youtube'da yayımlanmaya başlanan programın ilk bölümünde Safiye Soyman ve Bülent Ersoy'un hamamda birbirlerini yıkadıkları anlar gündem oldu. Yemeklerle hamam sefası yapan ikili, daha sonra birbirlerini yıkadı.

Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'ın hamamdaki o hallerine "Hamam sefaları muhteşemdi", "Günlük eğlence dozumuzu alalım", "Hamam bölümleri için Bülent Ersoy'u nasıl ikna ettiniz" gibi yorumlar geldi.

Safiye Soyman ve Bülent Ersoy hamamda yıkandı! Dünya Güzellerim Tatilde geri döndü

Safiye Soyman ve Bülent Ersoy hamamda yıkandı! Dünya Güzellerim Tatilde geri döndü

Safiye Soyman ve Bülent Ersoy hamamda yıkandı! Dünya Güzellerim Tatilde geri döndü

Safiye Soyman ve Bülent Ersoy hamamda yıkandı! Dünya Güzellerim Tatilde geri döndü
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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