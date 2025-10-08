Şafak operasyonu sonrası Bahar dizisinin çekimleri durduruldu

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar'ın çekimleri, başrol oyuncusu Demet Evgar'ın da aralarında bulunduğu 19 ünlü ismin ifadeye çağrıldığı uyuşturucu soruşturması sonrası geçici olarak durduruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, kamuoyunca tanınan birçok isme yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.

19 ÜNLÜ İSİM İFADE VERMEK ÜZERE JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Demet Evgar, Hadise, Kaan Yıldırım, İrem Derici, Dilan Polat, Engin Polat, Berrak Tüzünataç ve Feyza Altun'un da aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Yetkililer, şu aşamada herhangi bir gözaltı kararının bulunmadığını, alınan ifadelerin ardından kişilerin Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek tahlillerinin yapıldığını ve işlemleri tamamlananların serbest bırakılacağını bildirdi.

"BAHAR" DİZİSİNDE ÇEKİMLER DURDURULDU

Operasyonun yankıları magazin ve televizyon dünyasında büyük ses getirdi. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Bahar" ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. Başrol oyuncusu Demet Evgar'ın da ifadeye çağrılan isimler arasında yer alması üzerine, dizinin çekimlerinin geçici olarak durdurulduğu öğrenildi.

Yapım ekibinden gelen bilgilere göre, setin faaliyetleri soruşturma süreci netleşene kadar askıya alındı.

HATİCE ASLAN'DAN SET ARKADAŞINA DESTEK

Oyuncu Hatice Aslan, Jandarma Komutanlığı'na gelerek Demet Evgar'a destek verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aslan, Demet'e destek olmaya geldim. Çünkü setimiz durdu" ifadelerini kullandı.